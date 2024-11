Grande Fratello, un concorrente pronto ad abbandonare il gioco: "Ho chiamato già tutti, mi dispiace"

News VIP

Nella Casa del Grande Fratello sta per arrivare il primo vero ritiro della stagione: Enzo Paolo Turchi ha palesato il suo malessere e la sua volontà di voler lasciare definitivamente il reality show di Canale 5.

Mancano pochi giorni alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda martedì 12 novembre 2024 su Canale 5 e vedrà l'ingresso del tentatore Stefano Tediosi. Ma per un concorrente che entra nella Casa, ce n'è un altro che se ne va. Stiamo parlando di Enzo Paolo Turchi che, nella notte, ha confessato ai suoi compagni di gioco di voler abbandonare definitivamente il gioco.

Enzo Paolo Turchi lascia il Gf

Enzo Paolo Turchi è uno dei protagonisti più apprezzati della nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo martedì 12 novembre su Canale 5. Le ultime dinamiche e gli ultimi ingressi nella Casa, però, sembrano aver destabilizzato il coreografo, che non è riuscito a nascondere la sua insofferenza.

Scendendo nel dettaglio, Enzo Paolo ieri sera è entrato in confessionale e, una volta uscito, si è lasciato andare a uno sfogo in cui è apparso scosso. Poco dopo le telecamere hanno inquadrato Pamela Petrarolo in lacrime mentre abbracciava il coreografo, che le ha confessato:"Mi dispiace, ho chiamato già tutti, non ce la faccio". Come riporta Biccy, la regia ha subito cambiato inquadratura, ma il filmato ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Ma non è finita qua perché, nella notte, Enzo Paolo ha parlato anche con Luca Calvani: "Io sto bene quando faccio iballi. Non sopporto più la banalità, devo stare con le persone migliori di me, che hanno qualcosa da raccontare, se no per me diventa un problema. In questo momento ho bisogno di cose diverse" ha dichiarato il concorrente rivelando di essere stanco di alcune dinamiche poco interessanti nate nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

L'insofferenza di Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi abbandonerà veramente la Casa del Grande Fratello? Alfonso Signorini riuscirà anche questa volta a fargli cambiare idea? Per chi non lo sapesse, il coreografo già un mese aveva palesato l’intenzione di lasciare il gioco per tornare dalla figlia Maria. Le ultime dinamiche della Casa, che hanno visto protagonista Shaila Gatta, e l'ingresso di Federica Petagna e Alfonso D'Apice, poi, lo hanno reso ancora più insofferente. Parlando con il suo amico Luca Calvani, infatti, il marito di Carmen Russo ha confessato: "Mi pare tutto uno spettacolo. Ci sono spettacoli belli e altri di cattivo gusto. Non è una situazione adatta a me e non mi piace. Io me ne vado. Non trovo il senso in queste cose che non mi appartengono". Per sapere come andrà a finire non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda martedì 12 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

