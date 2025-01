Grande Fratello, un aereo per la coppia Javier-Helena scatena la reazione di Zeudi (VIDEO)

News VIP

L'arrivo di nuovi aerei dai fan per i gieffini ha scatenato una nuova polemica: la colpa, questa volta, è di un messaggio per la coppia Javier e Helena, che ha provocato la reazione di Zeudi!

I fan e i famigliari dei concorrenti del Grande Fratello hanno inviato diversi aerei che hanno sorvolato la Casa nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio 2025. Un messaggio rivolto alla coppia Javier Martinez e Helena Prestes ha però provocato qualche fastidio in Zeudi Di Palma, la cui reazione non è passata inosservata.

GF, un aereo per la coppia Helevier provoca una reazione in Zeudi Di Palma

Il passaggio di un aereo per Javier Martinez e Helena Prestes non è passato inosservato. Inizialmente, gli inquilini come Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi hanno provato a decifrare la scritta che sorvolava la Casa più spiata d'Italia e che è un chiaro messaggio per Javier e Helena. Negli ultimi giorni, il pallavolista ha di nuovo messo in chiaro che per lei prova solo amicizia, mentre ha avuto un avvicinamento importante con Zeudi Di Palma, la quale a sua volta aveva più volte dichiarato di avere un certo interesse per la modella brasiliana.

"J o Brasil o Nada #Nano y Lay + Fan" era scritto nel messaggio, inviato dai fan e dal fratello di Javier, Mariano Martinez e dalla moglie. Dalle parole contenute nel messaggio è apparso chiaro a tutti che i famigliari del pallavolista volessero consigliargli di intaprendere una relazione con Helena Prestes, invece che con Zeudi Di Palma, se proprio doveva legarsi a qualcuno. La conferma è arrivata anche da Eva Grimaldi, che ha dichiarato: "O Brasil o nada. Devi dimenticare Zeudi, basta".

In un secondo momento, Javier confidandosi con Amanda Lecciso sulle ultime vicende di cui è stato protagonista con l'ex Miss Italia e la modella brasiliana le ha rivelato di aver notato la reazione di Zeudi Di Palma al passaggio dell'aereo per la coppia Helevier.

GF, l'aereo per la coppia Javier-Helena infastidisce Zeudi!

Dopo la messa in onda della puntata, Zeudi ha compreso che il suo rapporto con Helena è oramai distrutto e che la modella non intende aprirsi a un dialogo con lei. Delle sue confidenze è stata custode Amanda Lecciso, che viene chiamata a essere confidente anche di Javier Martinez. Il pallavolista ripercorre con lei le ultime ore, nelle quali è emerso che Helena ha deciso di mettere una pietra sopra il rapporto con Zeudi e che quest'ultima è ancora molto ferita da quanto è accaduto.

Javier ha anche confidato ad Amanda di aver notato la reazione di Zeudi al veder passare l'aereo per lui e Helena: quando i due hanno letto il messaggio, hanno iniziato a ridere e scherzare e l'ex Miss Italia li ha osservati da lontano, in disparte, con espressione triste. "Anche se è matura, comunque ha 23 anni, mi dispiace" ha ammesso Amanda e anche Javier si è detto dispiaciuto di aver visto la tristezza sul volto della ragazza.

"Quando ho letto l'aereo, ho detto a Helena, di pancia, "o stai con Helena o con nessuna", e lei mi guardava e ho visto il suo sguardo. E ho pensato che quello sguardo fosse per tutti e due, perché vedeva Helena felice, per l'aereo non il messaggio, io anche ero contento e lei invece no. Mi dispiace" ha concluso il pallavolista.

