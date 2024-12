Grande Fratello, tutti contro Lorenzo Spolverato: scoppia un'accesa lite durante la pubblicità

News VIP

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata a dir poco scoppiettante e ricca di colpi di scena. Durante uno dei primi blocchi pubblicitari la situazione nella Casa è completamente degenerata e, tra offese e accuse, si sono tutti scagliati contro Lorenzo Spolverato.

Lorenzo dalla parte di Perla Maria al Gf: caos nella Casa

L'ultima puntata dell'anno del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 30 dicembre 2024 su Canale 5, ha visto l'eliminazione de Le Monsè e l'uscita di scena inaspettata di Pamela Petrarolo. Durante la diretta, però, non sono mancati gli scontri. Come riportato da Biccy, la lite scoppiata tra Le Monsè e Le Non è la Rai ha spaccato la Casa in due.

La situazione è completamente degenerata quando Lorenzo si è schierato dalla parte di Perla Maria e ha iniziato ad accusare le altre concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini di fare gruppo: "Ha diciotto anni e non la fate mai parlare, non mi sembra il caso di attaccarla. Dovreste avere rispetto di questa ragazza! Siete persone di cinquant’anni che non fate parlare. Attaccate in gruppo, questo è quello che fate, il gruppo".

Il comportamento di Spolverato ha provocato la reazione immediata di Jessica Morlacchi: "Ma smettila! Due minuti che non si parla di te e non hai le telecamere davanti stacce! Sei piccolo così!". Nella discussione si è poi intromesso anche Giglio, che ha iniziato ad inveire inaspettatamente contro il suo amico milanese: "Piantala, che ti stai aggrappando agli specchi. E non ti allontanare mentre parli con me! Continui a non capire nulla".

Giglio contro Lorenzo

Il comportamento ambiguo di Lorenzo Spolverato continua a essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello. Tra tutti, Giglio non è riuscito a nascondere tutti i suoi dubbi e perplessità sull'incoerenza del concorrente milanese, che prima si avvicina a Helena Prestes poi ritorna da Shaila Gatta e si allontana di nuovo dalla modella, critica Luca Calvani e poi ci si confida su temi importanti. Parlando con Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini, il fidanzato di Yulia Bruschi ha infatti confessato:

La discussione di prima, le urla, forse abbiamo esagerato e ho esagerato anche io, ma ho detto quello che penso. Se abbiamo litigato è perché non ho visto coerenza. Si è lasciato con Shaila ed è tornato vicino ad Helena, adesso che è tornato insieme a Shaila si è allontanato nuovamente da Helena e l’ha anche nominata. Poi in generale non l’ho visto coerente e prima sono intervenuto quando ho visto che stava dicendo cose sbagliate. Secondo me è brutto sputare nel piatto in cui si mangia. Sparla di Luca e poi ha scelto Luca come primo con cui confidarsi per quella cosa del suo passato.

Giglio deciderà di affrontare Lorenzo e chiarire? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show di Signorini, che tornerà in onda eccezionalmente martedì 7 gennaio 2025, invece, di lunedì 6, giorno in cui si disputerà la finale di Supercoppa italiana. Non solo. Stando a un'indiscrezione riportata da Davide Maggio, sembra che il Gf sia pronto a riappropriarsi del doppio appuntamento. Dalla prossima settimana, la trasmissione andrà regolarmente in onda il lunedì e il giovedì.

