Grande Fratello, tutti contro Javier Martinez: gli inquilini non tollerano più il gieffino (VIDEO)

Nella Casa del GF gli inquilini hanno iniziato a non tollerare più Javier Martinez: ecco cosa hanno detto i gieffini contro il pallavolista.

Javier Martinez è stato per lungo tempo uno dei personaggi più apprezzati da pubblico e gieffini del Grande Fratello: pacato e maturo, il pallavolista ha sempre dato dimostrazione di essere una persona con cui era possibile avere un confronto e con principi e valori molto forti. Tuttavia, nelle ultime settimane è aumentata una certa insofferenza nei confronti di Javier, soprattutto, da parte degli altri inquilini della Casa. Nella notte, alcuni di loro si sono riuniti e non hanno risparmiato critiche e commenti sul comportamento di Javier Martinez.

GF, gli inquilini contro Javier Martinez: le critiche durante la notte

Nel corso della scorsa notte, Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono ritrovati in giardino e hanno avanzato diverse critiche e commenti su Javier Martinez. Sul pallavolista, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ribadito che considera Javier un "bravo ragazzo", ma che tende a non considerare molto gli altri. Sull'argomento, Lorenzo e Shaila si sono detti concordi: "Siamo tutti bravi qui dentro...non ci vuole molto".

Il trio di gieffini ha commentato anche il recente flirt tra Chiara e Javier, subito naufragato. Lorenzo ha definito superficiale l'atteggiamento di Javier con Chiara e ha poi aggiunto: "Quanto è stato falso quell'abbraccio che ti ha chiesto? Lui non sa chi è, non si conosce. Non si sta mettendo in discussione, ma non è affar mio questo".

Anche Chiara ha ammesso di non aver molto apprezzato gli ultimi sviluppi di Javier perché ha avuto l'impressione che il gieffino avesse cercato di "girare la frittata" per un suo tornaconto e questo comportamento l'ha portata a rivalutare la sua opinione su di lui.

GF, Javier Martinez: dopo Cesara Buonamici anche i gieffini non lo tollerano più

Oltre ai gieffini, anche qualcun altro non sembra tollerare Javier Martinez: stiamo parlando dell'opinionista Cesara Buonamici. Nel corso dell'ultima puntata del GF, andata in onda il 30 dicembre su Canale 5, Alfonso Signorini ha chiesto alla giornalista cosa pensasse del comportamento di Javier Martinez con le donne della Casa.

Nei mesi trascorsi nel reality show, infatti, Javier aveva avuto un flirt prima con Shaila, poi Helena e ancora con Chiara Cainelli: con quest'ultima, in particolare, era tutto finito nel giro di qualche ora. Prima i due si erano scambiati diversi baci, ma poi Javier aveva dichiarato che non sentiva per Chiara alcun tipo di trasporto sentimentale e che la vedeva più come un'amica.

Chiamata a commentare il comportamento di Javier, l'opinionista Cesara Buonamici ha ammesso di essere molto delusa da lui: "Sei una grande delusione, mi sono cullata sulle tue buone maniere, ma non ti importa nulla di ciò che accade agli altri inquilini, non sei coinvolto in nulla. Vuoi fare il figo, ma sei solo una grande delusione. Per quanto ancora vuoi fare il pesce nel barile, senza che noi ce ne accorgiamo?"

