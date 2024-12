Grande Fratello, tre amati concorrenti vogliono abbandonare la Casa: ecco di chi si tratta

News VIP

La stanchezza inizia a farsi sentire nella Casa del Grande Fratello: a pochi giorni dalla nuova puntata, ben tre concorrenti hanno confessato di voler lasciare il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Brutte notizie per i numerosi fan del Grande Fratello. Dopo il ritiro per problemi fisici di Enzo Paolo Turchi e quello concordato di Yulia Bruschi, tre concorrenti tra i più amati di questa edizione hanno palesato la voglia di abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Tre gieffini pronti a lasciare il Gf?

Lunedì 30 dicembre 2024 su Canale 5 andrà in onda una nuova e attesissima puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa più famosa e seguita d'Italia la stanchezza inizia a farsi sentire per tutti quei concorrenti entrati in gioco lo scorso settembre. Come riporta Biccy, tre di loro nelle ultime ore hanno palesato la loro volontà di abbandonare la trasmissione.

Stiamo parlando di Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. A rivelarlo Luca Calvani e Amanda Lecciso che, parlando con il loro amico Javier Martinez, hanno dichiarato che la cantante romana, la dottoressa e il giovane idraulico sarebbero decisi a mollare. "C’è Jessica che è in forte crisi. Sì è in crisi e vorrebbe andarsene" ha dichiarato la sorella della nota Loredana.

"Lo so, ma a me ha detto che non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei" ha aggiunto Calvani che è comunque convinto che alla fine non uscirà nessuno dalla Casa del Gf "Però se devo fare una previsione penso che alla fine non uscirà nessuno, ma staremo a vedere". La Lecciso ha poi chiuso la conversazione sottolineando che lei non ha nessuna intenzione di mollare il gioco, ma è decisa a continuare per arrivare in finale: "A me invece mi devono proprio sbattere fuori, spalle al led e poi via. Altrimenti non me ne vado".

Il segreto di Tommaso

Dopo il ritiro di Enzo Paolo Turchi e quello concordato con il Grande Fratello di Yulia Bruschi, chi sono i concorrenti che potrebbero veramente lasciare il gioco? Stando alle parole di Amanda Lecciso, Tommaso Franchi avrebbe una situazione delicata fuori e proprio per questo motivo potrebbe abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nei giorni scorsi, infatti, alcuni concorrenti hanno fatto riferimento a un segreto riguardante Tommaso che avrebbe indotto Mariavittoria Minghetti a non chiudere con lui. A tirare fuori la delicata situazione ci ha pensato Alfonso D'Apice che, parlando con il suo amico Javier Martinez, ha confessato: "Io non mi permetto di rivelare nulla. Quando mi diceva ‘mi sento obbligata a stare con lui e rimanere in questa relazione’, uno dei motivi principali era proprio questa cosa. Mi ha detto tutto. Io le ho detto che se lo fa per questa ragione non è onesta con lui e con sé stessa".

Quale sarà questo famoso segreto riguardante il giovane idraulico? Siamo sicuri che Signorini cercherà di far luce sulla questione durante la prossima diretta del popolare reality show. L'appuntamento è per lunedì 30 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che al televoto ci sono Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Le Monsè e Zeudi Di Palma.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.