Grande Fratello, Tommaso Zorzi commenta l'ingresso di Stefania Orlando

Stefania Orlando è di nuovo una concorrente del Grande Fratello e a commentarne l'ingresso è arrivato Tommaso Zorzi, con cui ha condiviso l'esperienza del GFVip 5! Ecco cosa ha dichiarato l'ex vippone.

Al Grande Fratello ha fatto il suo ingresso Stefania Orlando, ex vippona della quinta edizione del GfVip, che fu vinta da Tommaso Zorzi. Proprio quest'ultimo ha deciso di intervenire e mandare un messaggio sui social per commentare la nuova avventura della conduttrice nel reality show di Canale 5.

GF, Tommaso Zorzi commenta l'ingresso di Stefania Orlando per la nuova avventura

Dopo giorni di rumors, ieri sera, lunedì 16 dicembre, Stefania Orlando è entrata nella Casa del GF: un ingresso che, si spera, possa risollevare gli ascolti del reality show condotto da Alfonso Signorini. La conduttrice non è nuova all'esperienza dei reality, dato che ha preso parte a una delle edizioni più amate del GFVip: quella in cui erano presenti anche Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio tra i tanti vip e che è rimasta nel cuore degli spettatori del programma.

Vista la sua familiarità con la Casa e con i meccanismi del programma, per non parlare delle sue frecciatine, Stefania Orlando sembra essere la concorrente perfetta per dare quel tocco in più che sembra mancare al cast di quest'anno. Infatti, al suo arrivo, l'ex vippona ha immediatamente sfoderato la sua lingua da madre delle vipere, come l'ha soprannominata Signorini, e ha avuto un piccolo scontro con Beatrice Luzzi, opinionista della nuova edizione del GF, verso la quale Orlando ha avuto da ridire in alcune occasioni.

A commentare l'ingresso di Stefania Orlando al GF è intervenuto anche Tommaso Zorzi, ex vincitore della quinta edizione del GFVip, che aveva stretto un legame molto speciale con la conduttrice. Anche durante l'edizione del 2022/2021, infatti, le clip sulla loro amicizia avevano commosso e divertito il pubblico. Nel 2023, la conduttrice commentò anche i rumors di una lite tra lei e Zorzi, smentendo totalmente la notizia: "Siamo rimasti amici, devo dire, ogni tanto ci sentiamo, ma non è una costante."

GF, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno condiviso l'esperienza al GFVip 5: ecco le parole del vincitore per l'ex gieffina

Nel corso dell'intervista al GF Party con Andrea Dianetti e Annie Mazzola, Stefania Orlando negò che tra lei e Tommaso Zorzi ci fossero stati litigi e allontanamenti, anche se ammise che rispetto ai primi tempi dopo la fine del programma riuscivano a vedersi molto meno. Su Zorzi, l'ex vippona ha rivelato: "Tommaso è sempre nel mio cuore. Per me è stato un incontro straordinario. Oltre alle risate che condividevamo, è una persona straordinaria dal punto di vita umano, intelligente e colta. E' stato un incontro molto significativo".

A dimostrazione dell'affetto che continua a legare i due ex vipponi del GFVip 5 è arrivato il commento di Tommaso Zorzi all'ingresso di Stefania Orlando al Grande Fratello. L'influencer ha, infatti, pubblicato una storia su Instagram, nella quale inquadrava la tv: nell'immagine si vede Stefania Orlando mentre chiacchiera a bordo piscina con gli altri gieffini.

"Una cosa che non avrei mai pensato di vedere: Stefania sul 55...Amore che cosa ci fai lì senza di me? Cosa ci fai lì, Orlando?" ha scherzato Zorzi nel filmato pubblicato sui social.

