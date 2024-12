Grande Fratello, Tommaso Franchi vuole lasciare la Casa: la decisione drastica

News VIP

Nella casa del Grande Fratello nuove dinamiche che stanno ferendo Tommaso Franchi, che sente di voler abbandonare il reality show di Canale 5 prima del tempo per non soffrire. La decisione drastica, ecco cosa ha detto.

Momento di grande sconforto per Tommaso Franchi. Dopo aver trascorso qualche giorno in tugurio con Alfonso D’Apice, infatti, Mariavittoria Minghetti si è avvicinata moltissimo al partenopeo mettendo in dubbio il sentimento per il giovane idraulico che ora soffre le pene d’amore. Nelle ultime ore, vedendo che la gieffina si rifiutava anche di dormire con lui durante la notte come invece sempre fatto, Tommaso è esploso e ha minacciato di lasciare per sempre il Grande Fratello.

Grande Fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti di nuovo lontani?

Nella casa del Grande Fratello, sin dalle prime settimane di convivenza forzata, è nata una chimica speciale tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. I due gieffini si sono avvicinati, baciati, promessi di provare ad intrecciare un rapporto serio, per poi comprendere di essere semplicemente attratti fisicamente in modo feroce e inevitabile. Ma l’attrazione non basta, soprattutto a Mariavittoria che avendo qualche anno in più di Tommaso è in cerca di una relazione stabile e matura, e non vuole spendere energie per un flirt che non avrà futuro. Dopo aver preso le distanze, tuttavia, la situazione si è ripresentata con il rientro di Franchi dalla sua esperienza al Gran Hermano. La distanza, infatti, ha fatto capire a Tommaso di tenere moltissimo a Mariavittoria e tutto sembrava essere tornato al punto di partenza, con la nuova consapevolezza da parte del gieffino di voler conquistare Minghetti anche mentalmente.

Il Grande Fratello, tuttavia, ha deciso di dividerli nuovamente spedendo Mariavittoria in tugurio e qui lei ha approfondito la conoscenza di Alfonso D’Apice, aiutandolo anche in un momento molto difficile ovvero nella presa totale di coscienza della fine della sua lunga storia d’amore con Federica Petagna, che proprio in queste ore si è gettata tra le braccia di Stefano Tediosi baciandolo appassionatamente. Tra Alfonso e Mariavittoria è nata una bella intesa mentale che li ha avvicinati molto, al punto da mandare in totale confusione la gieffina che vede il partenopeo molto più adatto a lei come prototipo di uomo, rispetto a Tommaso. Neppure a dirlo, il giovane toscano l’ha presa malissimo e ha sbottato, minacciando di lasciare la casa per sempre.

Grande Fratello, Tommaso Franchi vuole lasciare la Casa!

Vedendo Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice particolarmente vicini dopo l’esperienza in tugurio, Tommaso Franchi ha iniziato a preoccuparsi seriamente di aver perso la sua occasione di costruire con lei una love story nella casa del Grande Fratello. Il giovane idraulico, infatti, ha notato che Mariavittoria è sempre già sfuggente nei suoi confronti, e che ha smesso di riservargli le attenzioni di prima, arrivando anche a rifiutarsi di dormire insieme. Questa sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e, mentre Minghetti si sfoga piangendo perché si sente in colpa ad essere confusa tra due persone dopo essere stata certa per settimane di provare qualcosa per Tommaso, quest’ultimo ha sbottato, prendendosela anche con Alfonso. Secondo lui, infatti, il partenopeo si sarebbe calato nel ruolo di tentatore per allontanare da lui la gieffina.

“Se devo stare così, Basta. Esco e ciao, perché così non può andare avanti. Io me ne vado ve lo dico. L’ho detto anche prima in confessionale due. Mi levo dai cogli**i. Io non sono qui per fare il teatrino. Siccome io non voglio stare così, allora vado via. Devo restare per vedere come va a finire? lo vedrò da fuori. Che banda è qui? Non posso restare e stare in questa maniera. Ma quale settimana in più, io mi levo dai cog**ni - riporta Biccy - Non mi interessa, non posso stare così e ormai ho già capito cosa succederà”.

Insomma, Tommaso è furioso e non ha intenzione di sopportare di assistere alla nascita della nuova relazione tra Alfonso e Mariavittoria al punto da voler lasciare la casa del Grande Fratello, ma va anche detto che questo pathos ritrovato è molto meno intenso se pensiamo che solo poche settimane fa era proprio lui a dire che la gieffina non sarebbe mai stata la donna adatta a lui.

