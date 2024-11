Grande Fratello, Tommaso Franchi vola in Spagna da Maica Benedicto: l'annuncio ufficiale

News VIP

Dopo essersi avvicinato ancora di più a Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi stasera abbandonerà (per qualche giorno) il Grande Fratello per andare nella Casa del reality show spagnolo da Maica Benedicto.

È ufficiale! Dopo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, anche un altro concorrente volerà in Spagna. Stiamo parlando del giovane Tommaso Franchi che, nella puntata di stasera del Grande Fratello, abbandonerà la Casa più spiata e amata d'Italia per raggiungere la bella Maica Benedicto.

Tommaso Franchi pronto per il Gran Hermano

Tommaso Franchi è pronto per sbarcare al Gran Hermano. Dopo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di mandare il giovane idraulico in Spagna per la modella Maica Benedicto. Una notizia che è stata annunciata da Jorge Javier Vazquez, il conduttore del reality show spagnolo: "Martedì sera arriverà direttamente dall'Italia l'innamorato di Maica, Tommaso! Rimarrà per 48 ore".

Nella nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 4 novembre 2024 in prima serata su Canale 5, Tommaso abbandonerà il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini e raggiungerà Maica. I due passeranno insieme ben 48 ore. Come reagirà lui e soprattutto Mariavittoria Minghetti visto anche l'avvicinamento importante degli ultimi giorni nella Casa? Il giovane idraulico deciderà di seguire le orme di Shaila Gatta o deciderà di continuare la conoscenza con la sua storica compagna di gioco?

Tommaso diviso tra Mariavittoria e Maica

Sin dai primi giorni del Grande Fratello, nella Casa è nato una forte complicità e interesse reciproco tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Anche se il giovane idraulico ha frenato più volte la conoscenza ammettendo di essere attratto dalla ragazza esclusivamente dal punto di vista fisico, le cose tra loro sembrano essere cambiate. Con grande sorpresa di tutti, nelle ultime ore, i due si sono scambiati un tenero bacio sulle labbra e lui ha chiesto alla sua inquilina di andare via insieme.

Un discorso completamente diverso per quanto riguarda invece il rapporto tra Tommaso e Maica Benedicto. Se durante la permanenza della spagnola al Grande Fratello l'idraulico sembrava essersi preso una cotta, dopo il collegamento con la Casa spagnola, ha confessato a Mariavittoria di non aver mentito e di non pensare a lei. Come si metteranno le cose ora che il giovane idraulico verrà spedito in Spagna? Staremo a vedere! L'appuntamento con il reality show è per stasera, lunedì 4 novembre 2024, alle 21.40 su Canale 5.

