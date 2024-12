Grande Fratello, Tommaso Franchi torna a parlare di Mariavittoria Minghetti: ''Non mi proteggo, potrei soffrire''

News VIP

In attesa del ritorno di Mariavittoria Minghetti dal tugurio, Tommaso Franchi pensa alle sue prossime mosse con la concorrente del Grande Fratello, convinto di poterla riconquistare anche a costo di soffrire.

Tommaso Franchi sta vivendo una particolare attesa nella casa del Grande Fratello. Dopo gli ultimi chiarimenti con Mariavittoria Minghetti, infatti, il concorrente del reality show di Canale 5 non vede l’ora che la gieffina lasci il tugurio per tornare con il resto degli inquilini, così da avere un faccia a faccia. Tommaso si sfoga con Javier Martinez e Helena Prestes, che gli danno preziosi consigli. Ecco cosa è successo nel dettaglio e il video.

Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria: c’è futuro?

Nella casa del Grande Fratello è nata una particolare intesa tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. I due gieffini hanno analizzato con attenzione il rapporto che ha iniziato a legarli sempre più stretto, finendo per capire che tra loro si tratta semplicemente di attrazione fisica, ma che non vi sarebbero state le basi per un rapporto duraturo. La differenza d’età, la differente visione delle relazioni e anche le intenzioni opposte, infatti, hanno portato Tommaso e Mariavittoria ad allontanarsi nonostante qualche ricaduta, dovuta appunto dalla chimica particolare che continua a regnare tra loro. A separare la coppia ci ha pensato il GF, spedendo Tommaso in Spagna al Gran Hermano per alcuni giorni, ma sembra che questa esperienza fuori porta abbia portato ad una consapevolezza opposta a quella maturata all’interno del reality show di Canale 5.

Vedendo Franchi pronto a tornare alla carica, Mariavittoria si è tutelata e ha chiesto tempo, prima di essere poi spedita in tugurio con altri inquilini, dove non può avere contatti con l’esterno. Tommaso si è sfogato con alcuni gieffini a proposito della situazione intricata, dato che sembra sempre che non vi siano basi solide per questo amore così come è indubbio che è impossibile riuscire a separarlo da Mariavittoria, arrivando alla conclusione di volerle dare il tempo richiesto. Se Minghetti tornerà da lui, infatti, sarà dopo aver compreso di volerlo davvero. Mentre lei attende con ansia di tornare nella casa del Grande Fratello, Tommaso torna a parlare della questione con Javier Martinez e Helena Prestes, che gli danno preziosi consigli. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Tommaso pronto a riconquistare Mariavittoria

Sono tanti i fan che sperano in un lieto fine tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, ma sembra che il problema sia alla radice, ovvero nello scetticismo della concorrente del Grande Fratello verso un possibile futuro con il giovane idraulico. In cucina con Javier Martinez e Helena Prestes, Tommaso si è sfogato ammettendo di sentirsi molto carico per il ritorno di Mariavittoria dal tugurio. Il gieffina, tuttavia, vuole darle il tempo di ambientarsi nuovamente senza mostrarsi sicuro della loro situazione, perché l’ultima volta che ha fatto così lei si è tirata immediatamente indietro, spaventata.

“Lunedì anche alla porta mi disse “Lunedì dormo con te, mi manchi”. Lei è come se fosse partita, nella mia stessa posizione di quando sono andato in Spagna. Per questo, quando torna, le dico lo capisci come stavo quando sono tornato. A 24 anni non mi proteggo, se devo soffrire, soffro”.

Insomma, Tommaso ha le idee molto chiare ed è pronto a dare il tutto per tutto con Minghetti, sostenuto anche dai suoi amici. Javier e Helena, dal canto loro, hanno consigliato al gieffino di non esporsi troppo per evitare di soffrire, perché la situazione non è ancora abbastanza chiara da poter fare gesti plateali. Javier, che ha trascorso anche qualche giorno in tugurio, in particolare gli ha fatto sapere che è meglio prenderla con le pinze per evitare di rovinare un possibile ritorno di fiamma ufficiale. Come andrà a finire tra Tommaso e Mariavittoria?

