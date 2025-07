Grande Fratello, Tommaso Franchi si è sottoposto ad alcuni ritocchini estetici? Interviene Maria Vittoria Minghetti

News VIP

Tommaso Franchi è stato uno dei concorrenti di questa edizione del GF e di recente è stato accusato di essersi sottoposto ad alcuni ritocchi estetici: a rivelare come stanno le cose è stata Maria Vittoria Minghetti, sua fidanzata.

Tommaso Franchi si è mostrato in alcuni nuovi scatti e i fan hanno iniziato a sostenere che si sia sottoposto ad alcuni ritocchi di chirurgia estetica. A rivelare come stanno davvero le cose e se il fidanzato, conosciuto nella Casa del Grande Fratello è ricorso alla chirurgia estetica di recente.

GF, Tommaso Franchi in alcune nuove foto: è ricorso alla chirurgia estetica?

Tommaso Franchi si è fatto conoscere dal pubblico di Canale5 per la sua partecipazione al reality del GF condotto da Alfonso Signorini. Nella Casa, l'idraulico senese ha incontrato Maria Vittoria Minghetti e dopo alterne vicende tra i due è nato un sentimento che dura anche ora che il programma tv è terminato. Di recente, l'ex gieffino ha postato alcuni scatti che hanno sollevato rumors e teorie da parte dei fan: che Tommaso Franchi abbia fatto ricorso ad alcuni ritocchi estetici?

Negli scatti, infatti, si nota che il naso e le labbra dell'ex gieffino sembrano diverse e i fan hanno ipotizzato che Tommaso abbia sottoposto il suo viso ad alcuni piccoli ritocchi, come il filler a labbra e naso. I fan hanno anche messo a confronto alcuni scatti precedenti a quello pubblicato, notando le anomalie del viso del gieffino e che, con questi ritocchi, sia aumentata la somiglianza fisica tra Tommaso e Stefano De Martino.

A rivelare come stanno davvero le cose è intervenuta Maria Vittoria Minghetti, la quale dopo il GF è tornata alla sua professione di chirurgo estetico e che ha commentato i presunti cambiamenti nel volto del compagno

GF, Maria Vittoria Minghetti interviene e chiarisce se Tommaso ha fatto uso di ritocchi estetici

Data la sua professione di chirurgo estetico, Maria Vittoria Minghetti ha commentato in prima persona i presunti ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposto il compagno Tommaso Franchi. Le foto a confronto, infatti, sono diventate virali sui social e hanno portato anche Mavi a commentarle. L'ex gieffina, con la sua solita ironia è intervenuta e ha smentito che il fidanzato si sia sottoposto ad alcuni ritocchi e, soprattutto, che non dipendano dal suo operato.

Sui social, infatti, Maria Vittoria ha commentato: "Le foto a confronto? Non ha differenze se non capelli e barba. Magari fosse merito mio, lo sbandiererei! Ma è genetica ragazzi, fatevene una ragione". Ospite di Book For Beauty, Maria Vittoria ha anche raccontato di come molte fan si siano rivolte alla sua clinica, chiedendo un appuntamento con lei per dei consulti, ma che poi alla fine finissero per chiederle dell'esperienza al GF e della storia d'amore con Tommaso: "A parte questo, poi, il trattamento magari neanche se lo vogliono fare. E così abbiamo messo le visite a pagamento, pagano per fare una foto".

Scopri le ultime news su Grande Fratello