Grande Fratello, Tommaso Franchi infastidito dall'aereo dei fan per Javier Martinez

L'arrivo di nuovi aerei dai fan per i concorrenti del GF ha causato qualche attrito: Tommaso Franchi si è mostrato infastidito dall'aereo che i fan hanno inviato a Javier Martinez.

Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello questa volta causate dall'arrivo di nuovi aerei inviati dai fai ai vari gieffini. In particolare, alcuni dei concorrenti sono rimasti sgomenti e infastiditi da un messaggio che i fan hanno inviato a Javier Martinez e non sono mancate le polemiche.

GF, i fan inviano un aereo di avvertimento a Javier Martinez: la reazione dei gieffini

Gli aerei con messaggi di sostegno dei fan hanno sorvolato nelle scorse ore la Casa del GF e hanno inavvertitamente provocato la reazione infastidita di alcuni gieffini. A scatenare tutto è stato un aereo inviato a Javier Martinez e Helena Prestes da alcuni fan helevier: "Helena stai con Javier. Non vi fidate di Z, Alf e C. Noi vediamo tutto". Le inziali presenti nel messaggio facevano riferimento a Zeudi Di Palma, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, che sono rimaste stupite dal contenuto del messaggio.

Alfonso ha commentato che non comprende perché è anche lui nella lista di "sospettati", dato che con Javier ha un buon rapporto. Anche se non può dire lo stesso di Helena e capisce che magari i fan della modella possano essere furiosi con lui, si è detto allibito da questo messaggio. Il pallavolista ha provato a dare la sua personale analisi del messaggio che i fan gli hanno inviato e ha cercato di rassicurare Alfonso: di sicuro non era per metterlo in guardia da lui, perché tra loro c'era completa fiducia.

Javier ha anche analizzato il perché della presenza di Zeudi e Chiara nel messaggio e ha concluso che i fan avranno inserito tutti e tre nel messaggio perché ognuno di loro ha espresso un parere contrario sull'amicizia tra Javier e Helena.

GF, gli aerei dei fan scatenano nuove tensioni tra i gieffini: ecco cosa ha dichiarato Tommaso Franchi

A stupire, tuttavia, è stata anche la reazione di Tommaso Franchi: l'idraulico senese, infatti, è parso molto infastidito dal numero di aerei che Javier ha ricevuto e che secondo lui il pallavolista non meriterebbe. Il gieffino ha prima fornito la sua personale interpretazione del messaggio inviato ai fan nel quale si consigliava a Javier e Helena di non fidarsi di Alfonso, Zeudi e Chiara: secondo Tommaso in realtà si trattata di un avvertimento per Helena di non fidarsi di Javier:

"Secondo me è che Helena non deve fidarsi di te Javier! E poi ci sono gli altri tre così. Io lo interpreto in questa maniera."

Inoltre, quando ha visto arrivare anche il secondo aereo per Javier, Tommaso non ha nascosto il fastidio e ha commentato caustico al messaggio che l'aereo recava per il pallavolista: "Tante comparse un protagonista. Noi con te". A queste parole, Tommaso ha ribattuto in un modo che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web:

"Un protagonista...certo, un protagonista che dome e mangia solo"

🔴 Gli aerei pungono gli inquilini. Tommaso contro Javier: "Il protagonista dorme, mangia..."#GrandeFratello pic.twitter.com/OhLV26JXTT — GF NEWS (@GF_news_) January 10, 2025

