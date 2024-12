Grande Fratello, Tommaso Franchi in crisi dopo la puntata: "Non dovevo farlo" (VIDEO)

News VIP

Il gieffino Tommaso Franchi ha riconosciuto di aver sbagliato e, dispiaciuto per aver rivelato il segreto che lo legava a Mariavittoria Minghetti in diretta al Grande Fratello, ha poi deciso di confrontarsi con Luca Calvani.

La storia nata nella Casa del Grande Fratello tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti è vicina al capolinea? Il giovane concorrente, che ha rivelato in diretta il loro famoso segreto, sente di essersi comportato in modo scorretto nei confronti della dottoressa e teme ora un suo allontanamento.

Tommaso Franchi svela il famoso segreto che lo lega a Mariavittoria Minghetti

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza nel triangolo composto da Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D'Apice. Interpellata dal conduttore, la concorrente ha dichiarato di non essere innamorata del giovane idraulico e che la presenza del campano nella casa ha influito sull'evoluzione del loro rapporto.

La situazione, però, è completamente degenerata quando Signorini ha mandato in onda un filmato in cui Tommaso ammetteva di aver fatto l'amore con Mariavittoria nella Casa del Gf. Rivelazione che ha spiazzato tutti e portato la dottoressa a prendere una drastica decisione, ovvero quella di allontanarsi da Alfonso e continuare a conoscere solo il giovane idraulico.

Voglio starti accanto a patto che questo tipo di rapporto non possa portarci nella direzione sbagliata che avevamo assunto, in cui non eravamo più noi stessi. Io e Tommaso siamo una coppia.

La preoccupazione di Tommaso

La puntata di ieri del Grande Fratello ha destabilizzato Tommaso Franchi che, al termine della diretta, ha deciso di confidarsi con Luca Calvani. Il giovane concorrente del reality show di Canale 5 ha paura che, avendo confessato il famoso segreto che lo legava a Mariavittoria Minghetti, abbia inevitabilmente complicato la loro situazione sentimentale: "Non dovevo farlo, ho sbagliato".

Secondo Luca, anziché raccontare ai loro compagni di avventura quanto successo tra di loro sotto le coperte nella Casa del Gf, Tommaso avrebbe dovuto mantenere il segreto. Nonostante ciò, però, l'attore ha cercato di tranquillizzarlo, invitandolo a cercare un confronto con la ragazza: "Hai sbagliato, ma è meglio che questa cosa sia uscita. Hai fatto tante cose bellissime per lei e quelle cose valgono di più. Non cancellare tutto quello che hai fatto per avvicinarti a lei. Parlale".

Se Tommaso si è confrontato con Luca, Mariavittoria si è lasciata andare a uno sfogo con Zeudi Di Palma. I dettagli intimi rivelati durante l'ultima puntata del reality show hanno messo seriamente in difficoltà la dottoressa, che ha confessato di temere il giudizio del pubblico e della sua famiglia. "Mi sono sentita imprigionata. Mi è sembrato di essere qualcosa che non mi appartiene" ha confessato con le lacrime agli occhi la concorrente, che non riesce a perdonarsi quanto fatto con Tommaso. Cosa succederà tra i due? Mariavittoria riuscirà a perdonare il giovane idraulico?

