Grande Fratello, Tommaso Franchi a Mariavittoria Minghetti: "Hai paura perché ti piaccio!" (VIDEO)

I concorrenti Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti ripensano ai commenti fatti da Stefania Orlando sulla loro relazione nata nella Casa del Grande Fratello e decidono di analizzare insieme la situazione.

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Mariavittoria e Tommaso Franchi. Dopo aver ascoltato i commenti di Stefania Orlando sulla loro relazione, la dottoressa e il giovane idraulico hanno deciso di confrontarsi e analizzare quanto accaduto nel corso di queste settimane di convivenza.

Tommaso e Mariavittoria a confronto sulla loro storia al Gf

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono tornati a parlare della loro attuale situazione sentimentale. Visto quanto accaduto nelle ultime settimane al Grande Fratello, la dottoressa lo ha invitato a godersi l'esperienza nella Casa, mettendo da parte la loro frequentazione: "Se il sentimento c'è, c'è pure fuori". Con grande sorpresa, le dichiarazioni di lei non hanno più di tanto scosso il giovane idraulico, che ha affermato: "Se è quello che vuoi…Io sto bene".

Stupita dalla reazione di Tommaso, Mariavittoria gli ha rivelato di essere venuta a conoscenza di una conversazione tra lui e Stefania Orlando. Interpellato dalla sua amata dottoressa, il ragazzo le ha raccontato che l'inquilina ha detto di averlo visto molto più preso di lei e per questo ha deciso di metterlo in allerta: "A me basta guardarti negli occhi, non ho bisogno di stare tutto il giorno con te [...] Io lo so che tu hai paura di stare con me. E lo sai perché hai paura? Perché ti piaccio". Avendo chiarito la questione, i due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno concluso la conversazione scambiandosi tenere effusioni.

I consigli di Luca Calvani

Dopo essersi confrontata con Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti ha deciso di raggiungere le sue compagne di avventura per commentare quanto accaduto poco prima. La dottoressa ha ammesso di essere dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare nella Casa del Grande Fratello, ma di voler prendere le distanze dal giovane idraulico perché stanca dei continui giudizi degli altri concorrenti: "Se la cosa migliore è lasciarlo libero, va bene. Se c'è un sentimento, rimane".

"Nessuno pensa che tu voglia fargli del male" ha commentato Amanda Lecciso, provando a tranquillizzare l'amica e invitandola a non dare peso ai commenti degli altri "Tu, questo trasporto forte, non ce l'hai". Parole che hanno fatto riflettere Mariavittoria, che ha ammesso di non essere innamorata di Tommaso, ma di volerlo frequentare lontano dalle telecamere.

Ad aggiungersi alla conversazione Luca Calvani. Così come Amanda, anche il discusso concorrente del reality show di Canale 5 è convinto che la dottoressa non abbia un trasporto molto forte nei confronti di Tommaso e, proprio per questo motivo, le ha consigliato di non precludersi una eventuale conoscenza con Alfonso D'Apice: "Concediti un'amicizia travolgente con Alfonso e vediamo che succede". La Minghetti seguirà i preziosi consigli dell'attore? Staremo a vedere.

