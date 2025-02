Grande Fratello, Tommaso e Maria Vitoria ancora ai ferri corti: "Vedi che non mi capisci?" (VIDEO)

News VIP

Al GF, le incomprensioni tra Tommaso e Maria Vittoria non sembrano volersi appianare e un nuovo tentativo di confronto tra i due li porta a essere sempre più distanti.

Dopo la diretta del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio. tra Maria Vittoria e Tommaso si è accesa una discussione che continua a trascinarsi tra i due gieffini. La dottoressa romana e l'idraulico senese si sono ritrovati in giardino cercando di chiarirsi, ma tra le incomprensioni tra loro sembrano continuare a tenerli distanti.

GF, Maria Vittoria e Tommaso ai ferri corti: "Non mi capisci"

Animi tesi nella Casa del Grande Fratello: tra Maria Vittoria e Tommaso si è aperta l'ennesima discussione. Questa volta a causarla sarebbero state le parole dell'idraulico verso la dottoressa, che si è sentita offesa per i suoi modi. Maria Vittoria ha sottolineato al compagno che a volte non si rende conto di usare un tono polemico verso gli altri. Tommaso ha provato a difendersi dicendo che è invece Maria Vittoria a essere sempre polemica e a usare un tono aggressivo quando parla con lui. Inizialmente infastidita, Maria Vittoria si allontana, per poi provare a fare pace dopo poco.

Il suo gesto, tuttavia, scatena l'ennesima reazione negativa da parte di Tommaso Franchi, che reagisce così: "Sei cattiva, non venire dopo 30 secondi e provi a baciarmi. Sei cattiva se fai così". Secondo il gieffino, infatti, Maria Vittoria usa questa tattica con lui in ogni litigio: prima gli lancia dietro accuse anche forti e poi prova a far finta di niente, provando a baciarlo e a cercarne il perdono, senza però aver prima ammesso di aver sbagliato.

Stanca della discussione, che definisce superficiale, Maria Vittoria si allontana, mentre Tommaso si confida con Maria Teresa Ruta svelando di essere stanco di vedere la dottoressa romana provare a prendere il controllo nella loro storia.

GF, continuano le incomprensioni tra Maria Vittoria e Tommaso

Dopo la lite, Maria Vittoria e Tommaso si sono ritrovati in giardino, provando a chiarirsi, ma sembra che i due siano destinati a restare ai ferri corti. La giefina ammette di essere perplessa e ribadisce che la reazione di Tommaso è stata esagerata. Non voleva attaccarlo, ma è lui che ha volutamente frainteso tutto: "Sei troppo puntiglioso Tommi. Sei rigido" gli rinfaccia Maria Vittoria, che ammette che pensa che lui stia cercando un pretesto per litigare.

"Ti ho detto solo 'ma ti rode?'. Dimmi piuttosto che ti dà fastidio qualcosa che faccio...Hai creato un castello in aria dietro." gli dice la gieffina, invitandolo a essere chiaro con lei anche nei litigi. Tommaso però resta della sua opinione e ritiene che Maria Vittoria abbia sempre questo comportamento con lui e che lei alza i toni molto spesso quando parlano: "Devo accettare il fatto che sei fatta così e non restarci male per certe cose che dici".

L'idraulico le spiega che non è abituato a litigare alzando i toni come fa Maria Vittoria, mentre lei ribatte che è il suo modo di litigare e che se alza la voce è perch sente di non essere capita dal compagno.

Scopri le ultime news su Grande Fratello