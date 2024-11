Grande Fratello, Stefano Tediosi non è single: la vera Fidanzata reagisce male dopo averlo visto con Federica

News VIP

Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island, entra nella casa del Grande Fratello ma ha mentito sulla sua situazione sentimentale e la vera fidanzata sbotta sui social.

Stefano Tediosi, affascinante ex tentatore di Temptation Island, ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello come ormai previsto da diverse settimane, per creare un triangolo con Federica Petagna e l’ex fidanzato Alfonso D’Apice. Una mossa televisiva vista e rivista che, tuttavia, questa volta potrebbe risultare più interessante del previsto dato che Tediosi è fidanzato e non l’ha detto a nessuno. Ecco i dettagli e la reazione della sua ragazza alle parole dette a Federica.

Grande Fratello, l’ingresso di Stefano Tediosi sconvolge la casa

Sono ormai settimane che si parla dell’imminente ingresso di Stefano Tediosi nella casa del Grande Fratello. L’affascinante ex tentatore è stato un personaggio centrale nel corso della stagione autunnale di Temptation Island, avvicinandosi moltissimo a Federica Petagna che era entrata nel programma con il fidanzato Alfonso D’Apice per cercare di placare la forte gelosia del giovane partenopeo. Come tutti ormai sappiamo, la love story è naufragata dopo il falò di confronto finale e Federica ha successivamente ammesso di essersi frequentata con Stefano. Non è strano dunque che, l’ingresso di Tediosi abbia fatto imbestialire Alfonso e spiazzato Federica, che nella casa stava trovando piano piano la sua dimensione dopo un bel chiarimento con l’ex fidanzato storico.

Ma c’è un’altra verità che ancora non è stata svelata da Alfonso Signorini ma portata invece a galla da Deianira Marzano: Stefano è fidanzato da tre anni con un’altra ragazza, tale Erika, alla quale ha chiesto di avere pazienza per fargli fare un percorso in televisione in modo da poter poi costruire una famiglia insieme. Nel corso della puntata, Stefano si è confrontato con Federica ma non ha fatto nessun accenno a Erika la quale è sbottata sui social, confermando i pettegolezzi. Ecco cosa ha scritto la ragazza.

Grande Fratello, Stefano smascherato dalla vera fidanzata

Come appena rivelato, Stefano Tediosi sta fingendo di essere single e ancora preso dalla frequentazione con Federica Petagna dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Mentre la giovane partenopea si è sfogata con Shaila Gatta, vedendo tutti schierati dalla parte di Alfonso D’Apice, l’ex tentatore di Temptation Island ha in mente una strategia che, con le nuove informazioni su di lui, potrebbe rivelarsi fallimentare. Ricordiamo che Alfonso non ha preso bene la notizia della frequentazione tra la sua ex fidanzata e il tentatore, soprattutto dal momento che lei ne ha parlato in un secondo momento, dando la colpa della rottura alla gelosia di Alfonso e alla mancanza di cambiamento da parte sua. Motivo per cui la gran parte del pubblico si è schierato dalla parte D’Apice, dal momento che più trasparenza da parte di Federica sarebbe stata gradita. Ma anche Stefano non è del tutto trasparente, dato che risulta fidanzato da tre anni con Erika che non ha mai neppure nominato.

Quando Alfonso Signorini ha chiesto al gieffino cosa volesse dire il tatuaggio sul collo e lui ha rivelato che significa “è colpa mia”, Erika ha preso la palla al balzo per replicare e farsi sentire sui social. “Direi che hai scelto la frase perfetta da tatuarti per raccontare chi sei, peccato che parla più la pelle che le azioni!”. Una stoccata in piena regola da parte della ragazza che, giustamente, si è sentita presa in giro a fronte di quanto visto nella casa del Gf, dove sembra quasi che Stefano sia entrato per fare la corte alla Petagna. Sicuramente questi dettagli andranno chiariti dato che il pubblico è ormai a conoscenza della verità e noi non vediamo l’ora di osservare un epico faccia a faccia al GF.

