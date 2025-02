Grande Fratello, Stefania Orlando svela: "Sono distante dai miei genitori, mi preoccupo..." (VIDEO)

News VIP

Stefania Orlando è entrata al GF da qualche settimana e ha confessato che la lontananza dai suoi genitori si fa sentire.

Per Stefania Orlando la permanenza nella Casa del Grande Fratello si sta rivelando faticosa: in queste ore, infatti, la conduttrice ha ammesso di sentire molto la mancanza dei suoi genitori e di sentirsi in colpa nell'averli lasciati soli, anche se in compagnia del fratello.

GF, Stefania Orlando sconfortata: "Mi mancano i miei, mi sento in colpa"

Raggiungendo Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice in giardino, Stefania Orlando si è confidata con i due coinquilini del GF, raccontando loro che sente molto la mancanza dei suoi genitori e che da qualche giorno prova un senso di malessere al pensiero dei suoi genitori. "Mi sono svegliata con dei pensieri molto brutti, mi sento in colpa, li ho lasciati con mio fratello, però..." ha dichiarato l'ex vippona.

"Sono diversi giorni che mi sento così" ha proseguito, aggiungendo che data l'età avanzata dei suoi genitori per lei è anche più difficile. "Lo è anche per me, che ho mamma che è giovanissima" le ha fatto eco rassicurante Alfonso. Anche Chiara ha provato a tirarle su di morale, ricordandole che le aveva parlato della madre e di come, nonostante l'età fosse una donna attiva.

"Magari anche vederti in tv può aiutarla" ha insistito Alfonso e Stefania gli ha dato ragione, affermando che la madre è una donna molto attiva anche grazie al vedersi tutti i giorni e che magari vederla in tv la può sostenere: "Sono legittimi sensi di colpa che vengono a un figlio o una figlia".

GF, le Anticipazioni della puntata di questa sera

Questa sera, lunedì 3 febbraio, il GF tornerà in onda con un nuovo appuntamento, in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.35. Questa sera scopriremo finalmente chi lascerà la Casa tra i 6 concorrenti nominati: Emanuele, Iago, Ilaria, Jessica, Giglio e Zeudi. Per Chiara Cainelli ci sarà una sorpresa che le permetterà di raccontare al pubblico della sua storia famigliare.

Anche Lorenzo riceverà una lettera importante e che potrebbe metterlo a dura prova. Quali saranno le sue reazioni? Molta attesa è anche il confronto tra Javier e Helena, dopo il riavvicinamento che c'è stato tra i due in questi giorni. Infine, Iago e Shaila avranno un momento tutto loro per confrontarsi sulle incomprensioni e l'antipatia che nutrono l'uno per l'altra.

