Grande Fratello, Stefania Orlando stronca Shaila Gatta: "Tu e Lorenzo siete ingombranti" (VIDEO)

Nel corso di un confronto al GF, Stefania Orlando ha stroncato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, definendoli "ingombranti".

Le tensioni al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Stefania Orlando continuano a crescere e dopo l'acceso confronto nell'ultima diretta, durante la quale Shaila è arrivata a criticare l'ex vippona per il fallimento del suo matrimonio, le due concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno provato a chiarirsi, in privato.

GF, Shaila Gatta e Stefania Orlando a confronto: crescono le tensioni

Stefania Orlando non ha ancora perdonato Shaila Gatta per le parole usate durante l'ultimo appuntamento del GF: l'ex velina ha tirato in ballo il matrimonio finito qualche anno fa della conduttrice, un argomento per lei molto doloroso, e per Stefania sono necessarie delle scuse. In un confronto tra le due, Shaila si è detta dispiaciuta di aver offeso l'ex vippona e ha ammesso di non aver voluto mancare di rispetto a lei, con le dichiarazioni in puntata.

Stefania, tuttavia, ha reagito in maniera molto dura e ha rinfacciato a Shaila che la sua mancanza di rispetto ed educazione si è manifestata anche in altre occasioni. Per la conduttrice, infatti, le continue effusioni a cui seguono violenti litigi tra Shaila e Lorenzo Spolverato sono fonte di imbarazzo e disagio per tutti gli inquilini della Casa: "Manchi di rispetto quando ti scambi effusioni in quel modo o quando litigate. Mi viene da pensare che fai di tutto per metterti in mostra. Non è rispettoso per gli altri inquilini che sono nella stessa casa".

L'ex velina si è risentita delle accuse di Stefania e ha dichiarato che è stanca di sentire i continui giudizi negativi degli altri gieffini sulla storia con Lorenzo e che Stefania è stata superficiale nelle sue accuse. Le sue parole hanno provocato la risposta di Stefania, che non ha mancato di sottolineare che li osserva da quando è entrata e che ha aspettato prima di esprimere il suo giudizio su di loro.

GF, Stefania stronca Shaila: "Tu e Lorenzo siete ingombranti"

Shaila, tuttavia, non ha apprezzato le parole di Stefania, perché il suo legame con Lorenzo è sincero e l'accusata di essere volutamente superficiale solo per il gioco: "Non sei corretta! I rapporti umani sono più importanti di questo gioco. Ti comporti così per il gioco. Sei superficiale". Stefania, però, le ha ricordato che non è affatto così e che lei si limita a dire la sua, sulla base di ciò che vede da un mese a questa parte.

L'ex velina però ha ribadito che lei e Lorenzo si amano e che la loro esuberanza è spontanea, ma Stefania le ha rinfacciato che "questa esuberanza e personalità te la devi fare a casa tua, non a casa nostra". Le parole di Stefania hanno ferito Shaila, ma l'ex velina le ha chiesto perché allora non ci fosse lo stesso astio verso Tommaso e Maria Vittoria, che si comportano allo stesso modo, ma in maniera meno esuberante.

"Loro sono più rispettosi, voi siete ingombranti in certi modi di fare, così teatrali, è fatto per mettervi in mostra" ha sentenziato Stefania, che ha aggiunto "bisogna vedere come andrete avanti, per me, per come vi state comportando, non durerete". Ma Shaila non si è detta d'accordo con le sue parole, ma ha anche ammesso che se anche al di fuori del gioco loro non dureranno, lo ammetteranno con onestà. "Però intanto vi sarete fatti un bel Grande Fratello" ha aggiunto ironica Stefania. La discussione tra le due gieffine è proseguita ancora per diversi minuti ed entrambe le gieffine hanno affermato di rispettarsi reciprocamente, ma di essere comunque molto diverse tra loro.

