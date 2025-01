Grande Fratello, Stefania Orlando: "Sono sconvolta da certi comportamenti. Si percepisce la mancanza di Helena" (VIDEO)

News VIP

L'ultima puntata del Grande Fratello ha aperto gli occhi a Stefania Orlando, che ha confidato a Luca Calvani e Amanda Lecciso di aver notato molte contraddizioni all'interno del gruppo.

Tempo di bilanci per Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dall'ultima puntata del reality show, andata in onda ieri su Canale 5, la concorrente si è lasciata andare a uno sfogo con Luca Calvani e Amanda Lecciso in cui ha rivelato il suo reale pensiero su alcuni concorrenti ancora in gioco.

Stefania, Luca e Amanda a confronto sui concorrenti

La puntata di ieri del Grande Fratello ha permesso a tutti di schiarirsi le idee su molti concorrenti ancora in gioco. Parlando con Luca Calvani e Amanda Lecciso, infatti, Stefania Orlando ha confessato di aver finalmente capito chi, tra i presenti, aveva le idee ben chiare e chi, invece, non ha fatto altro che cambiare idea in base alle circostanze che gli facevano più o meno comodo:

Ieri è uscita fuori la Casa in modo palese. Ci sono persone che ancora non sanno da che parte stare. Si muovono a seconda di...quindi voi muovetevi di conseguenza. Solo ieri mi sono resa conto di alcune cose. Sono sconvolta da certi comportamenti.

A farle eco Luca, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere per quello che è successo in diretta. Sebbene sia consapevole del fatto che l'eliminazione dal gioco di Helena Prestes stravolgerà le dinamiche della Casa e soprattutto il loro equilibrio, Stefania ha invitato i due veterani a non mollare: "Si percepisce la mancanza di Helena".

Le critiche di Stefania

Stefania Orlando, Luca Calvani e Amanda Lecciso hanno continuato la loro conversazione analizzando nel dettaglio il comportamento di Bernardo Cherubini. Tutti e tre hanno concordato sul fatto di non aver apprezzato la sua Nomination, la motivazione che ha dato durante la diretta del Grande Fratello e per questo di non potersi più fidare di lui. "È chiaro che sta giocando un personaggio" ha dichiarato la bionda showgirl, che ha poi puntato il dito contro Lorenzo Spolverato.

Senza troppi giri di parole, la Orlando ha ammesso di aver nominato Lorenzo a causa del suo scarso spirito di gruppo e che, subito dopo la diretta del reality show, ha deciso di parlargli per esprimergli ancora una volta il suo punto di vista a riguardo. Certa di voler vivere questa avventura nella Casa con sincerità, la Vippona ha ribadito la sua sua volontà di voler continuare ad esprimere sempre il suo punto di vista, senza alcun timore.

Luca sembra avere le idee molto chiare sui suoi compagni di avventura. Secondo l'attore toscano, molti evitano di esporsi per paura che le loro decisioni possano compromettere la loro permanenza nella Casa del Gf. Infastidito e stanco di alcuni atteggiamenti, Luca ha poi ammesso: "Hanno tutti paura di uscire". Con l'uscita di Helena Prestes, si sistemeranno alcune dinamiche o peggioreranno?

