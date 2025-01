Grande Fratello, Stefania Orlando si confronta con Jessica Morlacchi: "Non trovo un punto d'incontro con te"

News VIP

In un momento di confronto al GF, Stefania Orlando ha detto a Jessica Morlacchi cosa pensa di lei e del suo comportamento nel reality show.

Durante una chiacchierata in giardino al Grande Fratello, Stefania Orlando si è confrontata con Jessica Morlacchi e non ha nascosto di non essere ancora riuscita a trovare un punto d'incontro con la gieffina.

GF, Stefania Orlando si confronta con Jessica Morlacchi e non trattiene una critica

Confrontandosi in giardino con alcuni dei gieffini, Stefania Orlando ha ammesso, senza peli sulla lingua, che nella Casa si sono create diverse fazioni, dovute a una naturale divisione che si verifica quando persone così diverse si trovano a condividere uno stesso spazio. In un secondo dialogo con Jessica Morlacchi, quest'ultima ha insinuato che molti dei gieffini tentano di "entrare nelle grazie" di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, poiché sono due gieffine molto forti e dotate di un certo carisma.

Stefania Orlando l'ha subito interrotta e ha affermato che alcuni degli inquilini hanno provato a conoscere meglio lei ed Eva, ma per altri non c'è stato modo di trovare un punto d'incontro. In quest'ultimo gruppo, ha proseguito la conduttrice, rientra anche Jessica Morlacchi: "Non è proprio così, non l'ho notato questo che hai detto. Tu, per esempio, Jessica, non ho mai trovato un punto d'incontro. Ho provato e non puoi negare che ho tentato più volte di parlare e di provare a conoscerti. Ma non hai mai voluto, nonostante ci fossero dei momenti. Nono ho stabilito alcun tipo di connessione".

Stefania ha aggiunto di aver avvertito da parte di Jessica un vero e proprio muro e ha poi sottolineato che condividere la Casa non significa necessariamente scegliere delle fazioni.

GF, Stefania e Jessica a confronto: "Non trovo un punto d'incontro con te"

Stefania ed Eva hanno già provato a confrontarsi con Jessica, quando la gieffina era ancora molto presa da Luca Calvani e hanno indagato sui sentimenti e gli atteggiamenti della cantante con l'attore. In quell'occasione, Stefania ha provato a far notare a Jessica che alcune delle sue dichiarazioni potevano essere fraintese, perché non era chiaro cosa fosse successo tra loro.

Dopo averle dichiarato di non aver trovato un punto d'incontro con Jessica, Stefania ha cercato ancora di confrontarsi con la cantante ed è tornata sulla questione di Luca, che si è riavvicinato a Jessica, anche se la gieffina non crede nella sua buona fede. Ma l'analisi della situazione con Calvani è stata solo un pretesto per ribadire che Jessica non ha mai provato a confrontarsi con Stefania Orlando, tanto che la gieffina ha ribadito: "Mi stupisce che hai tante energie per mettermi in guardia dai comportamenti degli altri, ma poi non ti sei mai confrontata con me per nulla".

La conduttrice le ha consigliato di assumere un atteggiamento più leggero, di non essere così "too much" e di cercare di essere più fluida e morbida anche nei modi di rapportarsi agli altri: "E' finita con Luca? Basta, vai avanti, sei tu che devi mettere un freno a te stessa. Non puoi stare radicata in una situazione di comfort zone che poi non va avanti".

