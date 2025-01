Grande Fratello, Stefania Orlando sconvolta: "Spero di uscire, a questi livelli non si dovrebbe mai arrivare"

News VIP

La concorrente Stefania Orlando spiazzata e destabilizzata dopo la clamorosa lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi.

Il grave gesto di Helena Prestes contro Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha diviso la Casa e scatenato un acceso dibattito tra i telespettatori. Se da una parte in molti hanno chiesto seri provvedimenti nei confronti della modella brasiliana, altri invece hanno posto l’accento sul fatto che l'episodio si è verificato dopo settimane di provocazioni e attacchi e dunque meriterebbe un provvedimento anche la cantante.

Il duro sfogo di Stefania Orlando

Nella Casa del Grande Fratello si è consumato uno degli episodi più gravi di questa edizione. Tutto si è verificato dopo che Jessica Morlacchi ha ripetutamente apostrofato Helena Prestes come una "imbecille e idiota", ignorando gli avvertimenti della coinquilina: "Se tu mi chiami imbecille un'altra volta, vedrai cosa faccio...". La cantante romana l'ha chiamata ancora una volta "imbecille" e così, come risposta definitiva alle continue provocazioni, la modella brasiliana ha letteralmente perso il controllo e tentato di aggredirla con un bollitore.

Un gesto grave e inaccettabile, che ha sconvolto tutti sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Tra tutti, Stefania Orlando si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha confessato di voler andare via. Insieme a Luca Calvani, l’ex protagonista della quinta edizione Vip del reality show ha cercato di placare gli animi e cercato anche di far ragionare Jessica:

A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero di uscire lunedì, sì di uscire proprio. Ragazzi io una cosa così non l’ho mai vista, una roba così non l’ho mai vissuta, questa è pura inciviltà. Che brutta figura. E non accetto che venga dato della pazza a Helena. Semplicemente non si doveva arrivare a tutto questo.

A farle eco Eva Grimaldi e Amanda Lecciso, che ha voluto distribuire le colpe in modo equo: "Ma non vi rendete conto che tutti stiamo facendo una figuraccia? Ed è questo che fate…poi lei scoppia. E allora controllatevi tutti, prima che succedano cose simili. Datevi tutti una bella regolata". In attesa di scoprire quali saranno i provvedimenti presi nei confronti delle concorrenti, non si può non sottolineare come Helena sia da ormai diverse settimane al centro di discussioni e attacchi, non solo con Jessica, ma anche con altri concorrenti come Ilaria Galassi e Shaila Gatta.

La strategia di Jessica per fare fuori dal gioco Helena

Helena Prestes verrà squalificata nella prossima puntata del Grande Fratello?. Dopo quanto successo nella Casa più spiata d'Italia, Jessica Morlacchi ha chiesto la squalifica immediata della concorrente brasiliana per il suo grave gesto, che ha rappresentato una brutta pagina nella storia del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ai più attenti, però, non è sfuggito un filmato precedente alla lite con Helena in cui si sente Ilaria Galassi chiedere di abbassare i toni. La risposta di Jessica fa venire fuori una vera e propria strategia per far squalificare Helena Prestes dal programma: "No, perché così vedono chi è e se Dio vuole la mandano via".

La confessione choc della cantante romana sulla sua strategia per far cacciare la brasiliana dal Gf potrebbe portare i suoi frutti perché in queste ore gli autori del programma stanno decidendo che provvedimenti prendere contro le due discusse concorrenti e per la modella si fa sempre più concreto il rischio squalifica.

