Grande Fratello, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi a Jessica Morlacchi: "Hai detto cose fraintendibili su Luca" (VIDEO)

News VIP

Il rapporto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi ha generato grandi perplessità a causa anche di alcune affermazioni della gieffina, come le hanno fatto notare Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

Il rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani ha scatenato diverse perplessità nella Casa del Grande Fratello e tra il pubblico degli appassionati del reality show di Canale 5. La loro vicinanza era inizalmente vista come lo sviluppo naturale e sincero di una bella amicizia, ma alcune dichiarazioni di Jessica su Luca hanno reso la loro intesa alquanto fraintendibile. A farglielo notare sono state anche le due new entry nel programma: Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

GF, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi a Jessica Morlacchi: "Sei stata fraintendibile su Luca"

Scambiandosi confidenze con Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maria Vittoria Minghetti, Jessica Morlacchi ha fornito una spiegazione sul suo rapporto con Luca Calvani. L'amicizia tra i due gieffini ha suscitato inizialmente molta tenerezza, ma alcune dichiarazioni di Jessica e la gelosia mostrata verso Helena Prestes a causa della sua vicinanza con Luca hanno spinto il pubblico a cambiare idea sulla natura genuina della loro amicizia.

Anche nel corso dell'ultima diretta, Jessica ha preferito mantenere un comportamento freddo e distaccato con Luca, durante il confronto a cui l'ha chiamata Alfonso Signorini, arrivando a dichiarare "preferisco tacere" quando il conduttore le ha chiesto se Luca l'avesse in qualche modo illusa.

Le due new entry nella Casa del GF hanno provato ad analizzare quanto ha dichiarato Jessica sull'amicizia con Luca e le hanno fatto notare che alcune delle sue dichiarazioni erano molto fraintendibili. La cantante si è difesa dichiarando che ha sempre e solo parlato di "atteggiamenti affettuosi" di Calvani nei suoi confronti "non c'è stato altro che questo, abbracci, ma nulla". A questa parole, Stefania l'ha rimproverata, dicendo che anche lei ed Eva si abbracciano, ma questo non provocherebbe mai una reazione nella compagna della Grimaldi.

GF, il rapporto tra Jessica e Luca analizzato da Stefania ed Eva

Stefania ed Eva hanno ribadito che se in puntata Jessica dichiara che "è meglio se non parlo perché sono una signora" fa intendere che tra lei e Luca ci sia stato qualcosa di compromettente e che anche il pubblico da casa può pensarla così. Perciò, hanno cercato di indagare con l'ex cantante la natura di questi atteggiamenti affettuosi:

"Se dici meglio che sto zitta, perché sono una signora, fai capire altro. Ti dico quello che può pensare lo spettatore."

"Perciò, ti diciamo che è fraintendibile" ha poi concluso Maria Vittoria, trovandosi d'accordo con Stefania ed Eva. L'ex vocalist dei Gazosa ha provato a giustificarsi, dicendo che la sua rabbia verso Calvani è stata alimentata dall'eccessiva "confidenza" nei suoi confronti. E conclude con una frecciatina: "Se fosse rimasto più distaccato nei miei confronti, allora, non sarebbe successo nulla...".

Scopri le ultime news su Grande Fratello