Grande Fratello, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi a confronto dopo la lite: "A me sarebbe venuto naturale scegliere te"

News VIP

Dopo il duro scontro avvenuto nell'ultima puntata del Grande Fratello, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi si sono isolate in piscina e hanno sancito la pace con un abbraccio affettuoso.

È tornato il sereno tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Dopo essersi duramente scontrate durante l'ultima diretta del Grande Fratello, l'attrice ha deciso di affrontare la bionda showgirl, la quale non ha potuto fare a meno di farle notare il suo dispiacere e tutta la sua delusione.

Lite al Gf tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 16 gennaio 2025 su Canale 5, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi si sono rese protagoniste di un'accesa discussione dopo la catena di salvataggio, che ha determinato il concorrente candidato alla prossima eliminazione. Con grande sorpresa di tutti, l'attrice ha deciso di salvare Alfonso D'Apice anziché l'amica, scatenando la delusione e l'ira di quest'ultima:

Falsa! Tu con me croce e crociona. Avevo una vipera nel letto e non lo sapevo. Pensavo di essere io la vipera. Non credo più alla tua sincerità. Pensavo fossi più leale. Ti stai arrampicando sugli specchi. Se volevi dare spazio ai giovani, non dovevi venire al Grande Fratello. Se permetti ci sono rimasta male. Stai tranquilla, vai serena.

Criticata da Stefania, ma anche dagli altri concorrenti del reality show che hanno rivelato di essere rimasti spiazzati dal suo gesto, Eva ha sbottato e confessato il vero motivo della sua scelta. "È da due o tre giorni che vedo sempre vicini Luca, Stefania e Amanda. Io soffro un po' di gelosia" ha confessato l'attrice, non convincendo però del tutto la showgirl.

Pace fatta tra Stefania ed Eva

Dopo un giorno di silenzio, nella Casa del Grande Fratello è arrivato il tanto atteso confronto tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando. A fare il primo passo è stata l'attrice che, dispiaciuta per la situazione, ha confessato all'amica di essersi trovata in difficoltà e che l'ultima cosa che avrebbe voluto è ferire una persona a cui tiene tanto: "Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere da me stessa. Ho sempre fatto delle scelte affrettate".

"Intanto apprezzo che tu mi abbia chiamato per chiarire questa cosa e ti chiedo scusa per la mia reazione" ha prontamente replicato la Orlando, che ha spiegato il motivo che l'ha spinta a reagire così in diretta "A volte, nella vita ti aspetti delle cose. A me sarebbe venuto naturale scegliere te. Mi dispiace della mia reazione". "Ti chiedo scusa" ha concluso la Grimaldi, che ha abbracciato l'amica riportando il sereno nel loro rapporto.

Ricordiamo che proprio Stefania ed Eva questa settimana sono al televoto insieme a Shaila Gatta, Bernando Cherubini, Maxime, Alfonso D'Apice, Emanuele Fiori, Javier Martinez, Pamela Petrarolo e Zeudi Di Palma. Dopo Helena Prestes, chi uscirà dalla Casa? L'appuntamento con il Gf è per lunedì 20 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.