Grande Fratello, Stefania Orlando confessa: "Jessica Morlacchi è cambiata! Prima faceva sorridere, ora..."

Le rivelazioni inedite di Stefania Orlando e Amanda Lecciso sui loro compagni di avventura al Grande Fratello: ecco con chi vorrebbero passare le prossime festività natalizie la bionda showgirl e la sorella della nota Loredana.

Amanda Lecciso e Stefania Orlando sono tra le protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello. Intervistate dal settimanale Chi, le due concorrenti del popolare reality show di Canale 5 hanno rivelato quale Natale ricordano con affetto e nostalgia e a chi dei loro compagni di gioco darebbero una "scatola nera" con un regalo "dispettoso".

La frecciatina di Amanda Lecciso a Tommaso Franchi

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 30 dicembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, Amanda Lecciso e Stefania Orlando hanno rilasciato delle dichiarazioni inedite al noto settimanale Chi. La prima a prendere la parola è stata la sorella della nota Loredana Lecciso che ha vuotato il sacco, rivelando quale Natale ricorda con affetto e nostalgia e con chi vorrebbe passare le prossime festività natalizie:

Il più bello è quello di due anni fa perché c'eravamo tutti, anche mio fratello, c'era gioia e spensieratezza con tutti i bambini, il tavolone e il camino acceso. Mi farebbe piacere passare il Natale con Mariavittoria a vedere una carrellata di film natalizi insieme con i popcorn.

Dopo aver rivelato che le piacerebbe passare il prossimo Natale in compagnia di Mariavittoria Minghetti, l'amata concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha confessato che regalerebbe la famosa "scatola nera" al giovane idraulico Tommaso Franchi:

Il pacco nero lo darei a Tommaso. Un libretto di istruzioni perché ha tanto da imparare sul mondo femminile. Si è preso la ragazza più complessa (Mariavittoria ndr) e allora gli darei una guida con la scritta "Maneggiare con cura".

La delusione di Stefania Orlando

Dopo Amanda Lecciso, anche la new entry Stefania Orlando ha risposto ad alcune curiosità di Chi. La showgirl ed ex concorrente della quinta edizione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini ha ricordato i Natali passati in famiglia: "Il Natale più bello è quando c'era ancora mia nonna Filomena, che era il collante di tutta la famiglia, perché il Natale è famiglia".

La Orlando ha poi continuato rivelando che le piacerebbe trascorrere le festività natalizie in compagnia proprio di Amanda, con cui ha legato molto nella Casa del Grande Fratello, e confessato che regalerebbe la famosa "scatola nera" alla discussa concorrente romana Jessica Morlacchi, che vede parecchio cambiata rispetto all'inizio del suo percorso:

Passerei il prossimo Natale con Amanda perché è una ragazza solare, simpatica. La vedo molto accogliente. Il pacchettino nero lo darei a Jessica perché è l'unica con cui non ho legato. Forse sta vivendo un momento difficile. Le manderei un video di quando è entrata per farle vedere la differenza. Sembra un'altra persona e mi dispiace perché può dare tantissimo. Prima faceva sorridere, ora la vedo cupa, così le darei una scossa.

