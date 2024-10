Grande Fratello, spunta un retroscena su Simone, ex fidanzato di Yulia Bruschi

News VIP

Simone Costa è l'ex fidanzato di Yulia Bruschi, entrato nella Casa del GF per un confronto con la gieffina. Su di lui sono emerse nuove informazioni nelle scorse ore. Ecco cosa sappiamo.

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 21 ottobre 2024, Yulia Bruschi ha finalmente incontrato Simone Costa, suo (ex) fidanzato, da lei spesso nominato nel corso delle prime settimane di permanenza nella Casa. Dalla loro conversazione, avvenuta dopo che Yulia aveva confessato il suo interesse per Luca Giglioli, ne è risultata la fine della loro relazione. Simone, infatti, deluso dalle bugie di Yulia, le ha detto chiaramente che tra loro era tutto finito e le ha rivolto un'unica richiesta. Quella di non indossare più un anello che le aveva regalato e che per lui era molto importante. Su Simone Costa, nelle scorse ore, è emerso un nuovo retroscena.

GF, retroscena su Simone Costa: è il datore di lavoro di Yulia Bruschi!

Come riportato da Fanpage.it, Simone Costa oltre a essere l'ex fidanzato di Yulia Bruschi è anche il suo datore di lavoro. Simone, infatti, è un ristoratore e proprietario, insieme al fratello Umberto, di alcuni ristoranti in Toscana, che fanno capo alla loro società, la Umberto Srl. E, all'interno di uno dei più noti dei loro ristoranti, il Caffè delle Mura e Lucca lavorava, prima di entrare nel reality condotto da Alfonso Signorini, proprio Yulia Bruschi.

La gieffina e Simone si sono conosciuti, secondo il racconto di Yulia, in un momento molto complesso per la sua vita e la comprensione e gentilezza di Simone sono state alcune delle qualità che hanno fatto innamorare la gieffina di lui. Purtroppo, all'interno della Casa del GF, la vicinanza con Giglio ha spinto Yulia ad ammettere di avere dei sentimenti per lui e di non essere più così certa del suo rapporto con Simone.

In realtà, il racconto di Yulia presentava diverse incongruenze, che sono state portate alla luce proprio nella puntata di lunedì scorso: ai provini, la gieffina aveva dichiarato di essere single, ma poi nella Casa aveva parlato di un "presunto fidanzato", senza mai svelarne il nome, che a suo dire le mancava molto e che le aveva regalato il famoso anello da 50mila euro che la gieffina indossava nel programma e di cui si era vantata. Dopo pochi giorni dalle dichiarazioni di amore eterno per Simone, Yulia si era invece avvicinata a Giglio e anche sulla loro intesa erano nate delle perplessità e si erano diffuse voci che i due si conoscessero già da prima di entrare nella Casa.

GF, il confronto tra Simone e Yulia: "Mi hai deluso, dovevi dirmelo in faccia"

Nel corso della puntata di lunedì, c'è stato il tanto atteso confronto tra Simone e Yulia. L'ex fidanzato della Bruschi è stato introdotto nella Mistery Room a Jessica Morlacchi, che gli ha fatto i suoi auguri. Poi Signorini ha fatto incontrare la coppia e Yulia è stata protagonista di una figuraccia colossale, facendo scena muta e rendendo chiaro che non aveva alcun interesse a restare nel salotto in compagnia di Simone.

Quest'ultimo, invece, ha ricevuto diversi apprezzamenti da parte del pubblico, per i suoi modi da signore e per non aver mai usato frasi inopportune o crudeli verso la gieffina: "Volevo solo che mi dicessi le cose in faccia, pensavo di meritarmelo".

L'unica richiesta che Simone ha avanzato è stata quella che Yulia non indossasse più un particolare anello che per lui aveva un significato particolare. Si trattava del primo gioiello che Simone aveva acquistato con uno dei suoi primi stipendi e di cui lui ha regalato una copia esatta proprio a Yulia.

Scopri le ultime news su Grande Fratello