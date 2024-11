Grande Fratello, smentite le parole di Giovanni De Rosa su Federica Petagna: parla l'ex tentatrice Raffaella Ligorio

News VIP

Le dichiarazioni di Giovanni De Rosa su Federica Petagna, attuale concorrente del GF, sono state smentite dall'ex tentatrice Raffaella Ligorio. Ecco cosa è successo!

L'ingresso di Stefano Tediosi nella Casa del Grande Fratello ha scatenato un putiferio contro Federica Petagna: l'ex tentatore con cui l'onicotecnica ha intrapreso una frequentazione ha rivelato che Giovanni De Rosa, altro ex volto del docu-reality di TI, avrebbe raccontato che tra loro c'è stato un flirt con tanto di incontri e baci. A smentire le parole di De Rosa arrivano però le dichiarazioni di Raffaella Ligorio, altra ex single legata alla trasmissione Fascino. L'ex tentatrice ha detto come stanno davvero le cose e ha difeso a spada trattta Federica Petagna.

GF, Raffaella Ligorio sbugiarda Giovanni De Rosa: "Ecco come stanno davvero le cose"

Tra rivelazioni, scoop e dichiarazioni, la situazione di Federica Petagna e delle sue frequentazioni dopo la fine della storia d'amore con Alfonso D'Apice sembra essere diventata una soap opera. La concorrente del GF si è dovuta difendere su più fronti, quando Stefano Tediosi ha varcato la porta rossa del reality di Canale 5 e le ha riportato i numeosi rumors che hanno iniziato a circolare su di lei e sugli uomini con cui avrebbe intrapreso un flirt dopo la fine di TI.

Federica non ha trattenuto il dispiacere e la rabbia al sentire quelle che ha definito tutte bugie e, a sua insaputa, al di fuori della Casa, l'ex tentatore Giovanni De Rosa ha rilasciato diverse interviste in cui affermava di aver avuto con lei "un rapporto che è andato oltre l'amicizia" e che lui e Petagna si erano frequentati all'insaputa di Stefano Tediosi. A difesa però di Federica arrivano ora le parole di Raffaella Ligorio.

Tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, Raffaella ha postato un video dal suo account TikTok nel quale ha voluto dire come stanno davvero le cose a proposito del flirt Giovanni De Rosa-Federica Petagna e ha difeso a spada tratta quest'ultima. Raffaella ha deciso di farsi avanti e svelare che lei e Giovanni hanno intrapreso una frequentazione, dopo la fine del loro contratto con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Una frequentazione che Giovanni ha portato avanti contemporaneamente al flirt con Federica Petagna.

GF, Giovanni De Rosa e le dichiarazioni su Federica Petagna: la smentita di Raffaella Ligorio

Dato che negli ultimi giorni, in seguito alle dichiarazioni di Giovanni De Rosa su Federica Petagna, si sono moltiplicate le teorie sui vari flirt che l'ex protagonista del docu-reality avrebbe intrapreso dalla fine della trasmissione, Raffaella Ligorio ha deciso di farsi avanti e rivelare come stanno le cose per davvero.

A sorpresa, infatti, ha rivelato di aver avuto una frequentazione con Giovanni De Rosa mentre il tentatore sentiva anche in contemporanea Federica: dopo essersi messaggiati su Instagram, i due ex tentatori si sono scambiati i numeri di telefono e hanno iniziato a chattare su Whatsapp per un mese intero e "mentre faceva le videochiamate con Federica di mattina, nel pomeriggio dedicava chiamate a me, quindi, contemporaneamente frequentava eprendeva per il c*** entrambe!" ha svelato Raffaella.

L'ex tentatrice ha anche rimproverato De Rosa per aver finto dispiacere per Federica, accusandola al contempo di essere stata falsa e aver mentito, giocando con più uomini, quando il suo comportamento è stato esattamente lo stesso: "Voleva vedermi e mi ha invitata da subito alle Canarie, stessa cosa che ha fatto con lei. Abbiamo di fronte un manipolare, ero felice di questa conoscenza, però purtroppo è finita perché lui è un grandissimo falso. Cercava di avere visibilità ma è bene che le persone sappiano di che persona di tratta".

