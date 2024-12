Grande Fratello, si accende una discussione tra Helena Prestes e Maria Vittoria Minghetti: "Così non si può parlare"

News VIP

Al GF, è scoppiata una discussione tra Maria Vittoria e Helena: ecco cosa è successo tra le due gieffine.

Al Grande Fratello continuano ad accendersi discussioni e incomprensioni tra i concorrenti: questa mattina è toccato a Maria Vittoria Minghetti e Helena Prestes diventare protagoniste di un'accesa lite. La causa sarebbe un'accusa da parte della modella brasiliana nei confronti della dottoressa romana: da quando Maria Vittoria è rientrata dal Tugurio non avrebbe più parlato con Helena com erano solite fare in passato.

GF, lite furiosa tra Maria Vittoria e Helena: "Non si può parlare così con te"

Maria Vittoria ha raggiunto Helena in stanza e ha avuto con lei un forte faccia a faccia. La modella brasiliana non ha nascosto una certa delusione per il comportamento che, a detta sua, Maria Vittoria avrebbe adottato da quando è rientrata dal Tugurio. "A te non importa di me, sento cose da altri in giro, ma non da te". Inizialmente, Maria Vittoria pensa che la modella si riferisca a chiacchiere su di lei messe in giro dalla dottoressa, perciò, interviene e chiarisce che in questi giorni a occupare la sua attenzione è stata la situazione con Tommaso Franchi.

Il gieffino, infatti, ha provato una forte gelosia nei confronti di Maria Vittoria quando lei si è avvicinata ad Alfonso D'Apice: il loro legame, raffrzatosi nel tugurio, ha spinto l'idraulico senese a diverse scenate di gelosia e ha portato Maria Vittoria a decidere di mettere un punto al rapporto con Alfonso. I due hanno deciso infatti di essere soltano amici.

"Sto male per Tommaso e ho dato priorità a questo" dice la dottoressa, aggiungendo poi che anche in passato tra loro non c'è mai stato un vero rapporto di amicizia, perciò, non capisce la ragione di questo rimprovero.

GF, scoppia un litigio tra Maria Vittoria e Helena: "Preferisci parlare con altri e non con me"

Helena, tuttavia, dichiara che non si aspettava che Maria Vittoria si confidasse con lei in merito alle questioni personali con Tommaso, ma che non ha apprezzato il tono con cui la dottoressa si è rivolta ad Amanda Lecciso che avrebbe riferito a Helena che Maria Vittoria aveva provato fastidio nel vedere che la modella e Amanda si erano avvicinate. Queste parole straniscono Maria Vittoria, che commenta stizzita:

"Ti dicesse le cose per bene, almeno. Io non ti ho nemmeno nominata"

Maria Vittoria non trattiene un certo fastidio, dichiarando: "Vedi che non si può parlare così?!", ma Helena le ripete che deve essere stato tutto un fraintendimento e che Amanda è stata molto dolce nei suoi confronti, quando tutti gli altri gieffini l'hanno allontanata, e si è preoccupata per lei.

