Grande Fratello, Shaila Gatta torna a criticare Amanda Lecciso: "Non mi piace, mi sta antipatica" (VIDEO)

Amanda Lecciso finisce nuovamente nel mirino di Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Shaila Gatta. Le tre concorrenti del Grande Fratello non riescono a cambiare il loro pensiero sulla leccese: per loro è falsa!

Non c'è pace per Amanda Lecciso nella Casa del Grande Fratello. Dopo aver discusso con Mariavittoria Minghetti, la concorrente leccese è finita nel mirino di Shaila Gatta, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, che l'hanno accusata di star nascondendo alcuni lati di sé.

Amanda sotto accusa

Shaila Gatta è tornata all'attacco contro Amanda Lecciso nella Casa del Grande Fratello. Parlando con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha puntato il dito contro la concorrente leccese rivelando di trovarla falsa sia nel carattere che nei modi. "Lei ti affronta in compagnia. Lei da sola con me sta in difficoltà perché lo sa che quando mi parte la vena sono ingestibile" ha affermato la gieffina campana mettendo d'accordo anche Le Non è la Rai.

Nessuna di loro riesce a credere alla finta modestia di Amanda e l'hanno accusata di star nascondendo lati di sé che forse teme. "Per me fa un gioco: non vuole esporsi. Ha un ruolo strano" ha confessato Pamela provocando la reazione di Ilaria. Secondo quest'ultima, infatti, la leccese ricopre un ruolo da crocerossina e non ha mai affrontato qualcuno in maniera diretta. "Non affronta nessuno, lei dice che è elegante, si autocelebra" ha replicato Shaila.

Le tre concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono poi tornate a parlare dell'ultima puntata, che ha visto l'uscita di scena della loro amica Jessica Morlacchi. "Non mi ha convinta" ha ribadito Pamela. Infastidita, la ballerina ha poi commentato il legame nato nella Casa tra Lorenzo Spolverato e Amanda non nascondendo i suoi dubbi: "Non è una vera amicizia, è una farfallina che svolazza in base al momento. Lei mi sta antipatica, non mi piace, Amanda Lecciso mi sta antipatica". Il rapporto tra le due sembra ormai irrecuperabile!

Lite al Gf tra Luca, Mariavittoria e Amanda

Amanda Lecciso si è resa protagonista anche di una nuova discussione con Mariavittoria Minghetti e Luca Calvani. Il motivo? La giovane dottoressa ha accusato l’attore toscano e la concorrente leccese di essere sempre stati dalla parte di Helena Prestes e di non aver voluto comprendere fino in fondo alcuni comportamenti di Jessica Morlacchi.

Secondo Mavi, l'estrema difesa di Luca nei confronti di Helena non ha fatto altro che accentuare il dispiacere di Jessica. Le affermazioni della concorrente, però, non sono per niente piaciute all'attore, che furioso l'ha accusata a sua volta di aver voluto nascondere la testa sotto la sabbia e di non aver mai fatto nulla per cercare di ristabilire l’ordine:

Tu hai messo la testa sotto la sabbia e hai fatto finta di nulla. Io ho gestito una situazione senza il tuo aiuto. Ma ti ricordi cosa mi ha fatto Jessica un mese fa?! Anche tu mi hai detto che avevo ragione [...] Certo che lo so che aveva delle belle cose ed è per questo che mi inca**o! Perché ha scelto di essere altro. Lo vuoi capire sì o no? Sono furibondo con lei. Perché ha scelto di essere uno schifo, quando poteva essere tutto. Che pa**e!

