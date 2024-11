Grande Fratello, Shaila Gatta stronca Javier Martinez dopo un confronto: "Non sei sincero fino in fondo"

News VIP

Shaila Gatta e Javier Martinez si sono confrontati sulla loro passata simpatia e l'ex velina è convinta che il pallavolista non sia davvero stato sincero con lei.

Shaila Gatta e Javier Martinez avevano fatto sognare i fan nelle prime settimane di permanenza all'interno della Casa del Grande Fratello. Purtroppo, al cuor non si comanda e l'ex velina ha deciso - dopo diversi tentennamenti - che a interessarle davvero era Lorenzo Spolverato. Ora che gli inquilini si sono trovati divisi tra Casa e tugurio, Shaila e Javier si sono confrontati sui rancori passati e sul risentimento che il pallavolista potrebbe ancora nutrire per l'ex velina.

GF, Shaila e Javier a cuore aperto: "Ti ho visto giocatore..."

Nelle prime settimane di questa nuova edizione del GF, Shaila ha deciso di iniziare una conoscenza con Javier, ma poco prima di essere mandata al Gran Hermano la concorrente del reality di Canale 5 ha ammesso di non nutrire per il pallavolista i sentimenti che pensava avrebbe dovuto provare. Complice la vicinanza con Lorenzo al Gran Hermano, lui e Shaila sono diventati ufficialmente una coppia, mentre Javier si è ritirato dalla competizione a rimettere insieme i pezzi del suo cuore.

Viste le ultime nomination, Javier e Shaila hanno deciso di confrontarsi sui rancori del passato: l'ex velina ha ammesso che non pensava che Javier sarebbe stato così deciso nel non rivolgerle la parola più del necessario: "Ti ho visto molto giocatore, non mi aspettavo tutta questa vendetta da parte tua". Il pallavolista non si è nascosto e ha ammesso che i sentimenti che provavano - benché non fossero paragonabili all'amore - erano molto forti e che non ha apprezzato che Shaila non abbia cercato un confronto immediato con lui.

L'ex velina ha proseguito il discorso dicendogli che, dopo gli ultimi eventi, ha deciso di cercare di parlare con lui perché sentiva che c'erano delle ruggini tra loro e che voleva, se non riavere il rapporto di qualche mese fa, almeno provare a essere onesta del tutto. Shaila si è discolpata anche dall'accusa di essersi comportata da vigliacca, rifiutando un confronto immediato con lui e ha aggiunto: "Avevo paura di una reazione tua, che magari non fossi pronto, ma neppure io ero pronta a parlare come stiamo facendo ora...". Javier l'ha interrotta dicendo che per lei aveva iniziato a provare un sentimento particolare e che è stato ferito dal distacco netto che si sono trovati a vivere.

GF, confronto acceso tra Shaila e Javier: "Non sei sincero con me"

Il confronto, tuttavia, è diventato più acceso quando Shaila ha ricordato a Javier dell'accusa a lei e Lorenzo di "essere due attori": il pallavolista si è infervorato e i toni si sono scaldati: "Di Lorenzo non ho mai detto che è falso, ho detto che non mi piaceva che girava intorno a te. Non ho mai detto che è falso, né che stava cercando di essermi amico".

Javier si è innervosito e ha accusato Shaila di lanciare una provocazione, perché sapeva bene che erano ripresi dalle telecamere e che tutti avrebbero visto il loro confronto, e ha ripetuto il suo pensiero su di lei e Spolverato, dichiarando che gli è totalmente indifferente. Shaila però ha ammesso di non credere alla sincerità delle parole di Javier:

"Penso che tu non sia sincero fino in fondo, questo penso. Forse, ti conviene più stare in silenzio, però non penso che tu sia davvero sincero"

Javier ha però affermato che non è così, ma che non esporsi sempre non vuol dire non essere sinceri. Nonostante tutte le buone intenzioni, purtroppo, il confronto tra i due gieffini si conclude in un impasse.

