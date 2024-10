Grande Fratello, Shaila Gatta smaschera Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: "Anche loro sotto le coperte..."

News VIP

La ballerina Shaila Gatta si lascia andare a delle rivelazioni inedite nella Casa del Grande Fratello sul rapporto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes: ecco cosa è realmente successo tra il milanese e la modella.

Shaila Gatta continua a stare al centro delle critiche per il comportamento scorretto assunto nei confronti di Javier Martinez. Stanca di essere accusata e criticata da tutti, la concorrente del Grande Fratello ha sbottato lasciandosi andare a delle rivelazioni inedite, e intime, sul rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

La rivelazione di Shaila

Il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in Italia ha stravolto gli equilibri della Casa del Grande Fratello. Ma, se la giovane ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia si è beccata le pesanti critiche di tutti per il trattamento riservato a Javier Martinez, lo stesso non è successo al concorrente milanese e questo perché tra lui e Helena Prestes non ci sarebbe stato nulla di fisico.

A capovolgere la situazione ci ha pensato però Shaila. Come riporta Biccy, parlando con Le Non è la Rai, che sono rimaste in due dopo l'uscita di Eleonora Cecere dal reality show condotto da Alfonso Signorini, la giovane concorrente campana ha smascherato Helena e Lorenzo rivelando che anche loro, al contrario di quello che tutti sanno e pensano, si sarebbero lasciati andare sotto le coperte:

I baci tra me e Javier ci sono stati, sì è vero ok. Lorenzo però non ha una situazione tanto lontana dalla mia. L’ha fatta anche lui sta roba. Non ci sarà stato il bacio come nel mio caso, ma sotto le coperte io so che hanno fatto cose. Sì sotto le lenzuola, me l’ha detto… ma a me non importa. Era per dire e ristabilire un attimo le cose e spiegare tutto.

Passione alle stelle tra Shaila e Lorenzo

Al Grande Fratello è scoppiata la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due giovani e discussi concorrenti della nuova edizione si sono chiusi in magazzino, dove hanno iniziato a baciarsi, sbattendo contro tutte le pareti. "Qui è un ca**o di casino. Che ci nominino e ci buttino fuori" ha dichiarato il modello milanese seguito dalla sua amata ballerina "Ho fatto tutto questo casino per te. Lo stai capendo cosa ho fatto? Se ci nominano…chi se ne importa". Per Shaila e Lorenzo non è sicuramente una situazione facile visto che sia dentro che fuori la Casa continuano a stare al centro di numerose critiche e polemiche. Riusciranno a riconquistare la fiducia del pubblico e dei loro compagni di avventura?

