Grande Fratello, Shaila Gatta si confronta con Helena Prestes su Lorenzo Spolverato: "Non sei mai stata tu il problema"

Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Helena Prestes si sono confrontate su Lorenzo Spolverato e l'ex velina ha finalmente ammesso di aver sbagliato a incolpare la modella di essersi intromessa tra lei e Lorenzo.

La fine della storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello continua a essere argomento di discussione tra gli inquilini della Casa. Dopo aver chiarito che tra lei e il modello non potrà esserci un ritorno di fiamma, Shaila ha avuto un pacifico confronto con Helena Prestes su Lorenzo Spolverato e ha realizzato che la modella brasiliana non è mai stata un problema nella loro relazione.

GF, Shaila e Helena a confronto su Lorenzo: "Non eri tu il problema tra me e lui"

In giardino, Helena e Shaila si sono confrontate sulla rottura dell'ex velina e di Lorenzo Spolverato. L'ex velina ha confessato di essere pronta a lasciar andare ogni speranza di un ritorno di fiamma con il modello: "Lui deve fare un grande lavoro su sé stesso" ha sottolineato Shaila. La gieffina ha poi affrontato il riavvicinamento tra Helena e Lorenzo e si è detta confusa su quanto aveva visto, ma che aveva anche compreso che tra la modella brasiliana e il suo ex non c'era altro che amicizia. Tuttavia, Shaila ha voluto ammettere che si era sbagliata nel darle la colpa di essersi intromessa tra lei e Lorenzo:

"Non sei tu il problema, non lo sei mai stata, ero io. Perché se lui mi avesse lasciata per avvicinarsi a te, allora, era lui che era incoerente. Io ho litigato con te a causa sua. Mi dispiace per come mi sono posta nei tuoi riguardi. Con il senno di poi era lui che doveva mettere dei limiti"

Shaila si riferiva alla famosa litigata durante la quale tra lei e Helena erano volate parole pesanti, soprattutto da parte dell'ex velina e che avevano spinto sia il team di Helena a intervenire sui social, ma anche Alfonso Signorini a chiedere spiegazioni sull'accaduto. Helena l'ha rassicurata, dicendole che per lei era già tutto perdonato e che non aveva mai cercato di portarle via Lorenzo.

GF, Helena e Shaila: "Vedo Lorenzo solo come un fratello, anche all'inizio..."

Helena ha voluto poi confrontarsi con Shaila in merito al rapporto che ha avuto con Lorenzo e che è sempre sembrato alquanto ambiguo: la modella aveva inizialmente ammesso di avere un interesse per Lorenzo, per poi ritrattare quando era diventato chiaro che tra il modello e Shaila stava nascendo qualcosa. Durante le prime settimane della relazione degli Shailenzo, Helena non si era tirata indietro dal lanciare frecciatine e provocazioni, dichiarando che era tutto in segno della forte amicizia che nutriva per Lorenzo.

Sul rapporto con il modello, Helena ha ribadito: "Lo vedo come un fratello, ma nulla di più, però è sempre stato così", scatenando però la risposta di Shala:

"All'inizio però non era così...avevi detto altro...avevi lasciato intendere molto altro"

Helena ha ammesso che, inizialmente, aveva vissuto una sorta di "fantasia" con Lorenzo e che i suoi sentimenti erano molto confusi, ma che era sempre stata chiara sul fatto che Lorenzo non era il ragazzo adatto a lei.

