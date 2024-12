Grande Fratello, Shaila Gatta punge Lorenzo Spolverato: ''Non gli farebbe male se gli bruciasse la lingua''

News VIP

Shaila Gatta parla di Lorenzo Spolverato in occasione di Natale. Ecco cosa ha detto l'ex Velina di Striscia la Notizia dopo la rottura con il concorrente del Grande Fratello.

È stato un Natale amaro per Shaila Gatta dopo la rottura definitiva con Lorenzo Spolverato, che ha portato i due a separarsi nella casa del Grande Fratello, senza possibilità di distaccarsi mai completamente. La ballerina, nello speciale di Chi dedicato alle festività natalizie, ha raccontato il suo Natale più bello per poi lanciare una bella stoccata al suo ex fidanzato.

Grande Fratello, Shailenzo al capolinea: cosa è successo

Grazie alla loro fuga di una settimana al Gran Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno ceduto all’attrazione che immediatamente li ha legati, tornando nella casa del Grande Fratello come una vera e propria coppia. La storia d’amore degli Shailenzo, così ribattezzati dai loro numerosi fan sui social, è stata travagliata soprattutto a causa della continua intromissione di Helena Prestes. Quando si è venuto a sapere che la bella modella brasiliana e Lorenzo si sentivano già prima di entrare in Casa attraverso Instagram, scambiandosi chat cariche di parole importanti, Shaila ha avuto il primo duro colpo da digerire. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha provato ad andare avanti, pur vedendo sempre Spolverato propendere per Helena anche quando ne parlava malissimo, non comprendendo fino in fondo questo atteggiamento altalenante e poco chiaro.

L’ingresso della madre di Shaila al Gf durante una delle dirette del reality show su Canale 5, ha messo definitivamente in crisi i due piccioncini. Luisa ha rivolto parole di fuoco a Lorenzo, mettendo poi la pulce nell’orecchio alla figlia: Spolverato è gay? L’outing della mamma di Shaila non è stato un capitolo bello della televisione italiana, ma il danno è fatto e la situazione si è complicata sempre di più, fino a quando Lorenzo ha preso in mano la relazione e ha messo fine al rapporto. Così, gli Shailenzo sono giunti al capolinea e Lorenzo ha ammesso di provare forti sentimenti per l’ex Velina di Striscia ma anche di non riuscire in questo momento a poterle dare una relazione meritevole di questo nome. Natale amaro dunque per Gatta, che ci è rimasta malissimo quando il suo ex fidanzato non le ha fatto neppure gli auguri pur di evitare contatti.

Grande Fratello, Shaila punge Lorenzo!

Quando a Natale Lorenzo Spolverato ha deciso di non fare gli auguri a Shaila Gatta, dopo la loro rottura definitiva avvenuta qualche giorno prima, la ballerina ci è rimasta malissimo. Lorenzo si è sfogato in lacrime, ammettendo di non poter sopportare al momento una relazione così intensa, ma per molti questa è una scusa bella e buona. Sullo speciale di Chi dedicato alle festività Natalizie, Shaila ha raccontato con piacere il suo Natale più bello ovvero quello festeggiato da piccola con la sua numerosa famiglia, più di 30 persone, tra canti e balli e parenti che si vestivano a turno per impersonare Babbo Natale. Poi, Shaila ha ammesso:

“Il Natale lo passerei in Kenia con Lorenzo con un bel succo di mango e un bel bikini. A Lorenzo darei anche il pacco nero con dentro il peperoncino perché porta fortuna, ma se lo mangi ti brucia un po’ la lingua e non gli farebbe male”.

Una bella stoccata quella della gieffina a Spolverato, ma del resto non c’è da meravigliarsi che Shaila abbia il dente avvelenato. La scusa di Lorenzo per la rottura non regge neppure secondo i fan, che hanno trovato incoerente il gieffino. Lui, nel frattempo, deve affrontare una nuova ondata di gossip legata alla sua presunta relazione omosessuale con il “guru della moda”.

