Grande Fratello, Shaila Gatta non vuole più saperne di Lorenzo Spolverato: "In amore si mette da parte l'orgoglio" (VIDEO)

News VIP

Non sembra esserci possibilità di pace per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: la gieffina ha realizzato che il modello non vuole mettere da parte l'orgoglio per provare a far funzionare la loro storia...

La crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello è diventata più seria che mai: l'ex velina è oramai certa di non voler più proseguire la relazione con il modello milanese. A farla giungere a questa consapevolezza è stata l'ennesima prova che Lorenzo non vuol mettere da parte l'orgoglio per provare a far funzionare la loro storia d'amore.

GF, Lorenzo e Shaila ai ferri corti. L'ex velina decisa a chiudere

Da giorni, nella Casa del GF si respira un'aria di tensione tra Shaila e Lorenzo: i due inquilini sono diventati una coppia dopo diverse settimane di tira e molla e un triangolo/quadrangolo con Javier e Helena che si è poi risolto con l'inizio della loro relazione. Una storia che, purtroppo, continuna ad avere diversi alti e bassi e che porta entrambi i gieffini a continui litigi e confronti.

L'ultima incomprensione si è verificata qualche giorno dopo la diretta della scorsa settimana e da allora nessuno dei due concorrenti sembra propenso a fare un passo verso l'altro. Lorenzo accusa Shaila di non pensare ai suoi bisogni, mentre l'ex velina gli rinfaccia di non saper mettere da parte l'orgoglio per amore e di avere comportamenti molto infantili. Dopo aver tentato di chiarirsi, la situazione tra i due continua a non volersi appianare e a pochi minuti dalla diretta Shaila e Lorenzo sembrano più distanti che mai.

Alla loro relazione verrà dedicato sicuramente un segmento della puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5: riusciranno i due gieffini a chiarirsi? O la loro storia è destinata a concludersi definitivamente?

GF, crisi tra Shaila e Lorenzo: "Per amore l'orgoglio lo metti da parte"

Parlando con Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, Shaila Gatta si è lasciata andare a una confessione sull'ennesimo comportamento infantile di Lorenzo Spolverato.

Anche nei giorni scorsi, l'ex velina si era confidata con Luca Calvani e Maria Vittoria Minghetti sottolineando la sua rabbia per l'atteggiamento di Lorenzo e di essere stanca di "lottare per due" contro il modello milanese. A Jessica e Ilaria, Shaila ha raccontato che Lorenzo non sembra voler metter da parte l'orgoglio per la loro storia e provare a risolvere le tensioni che sono nate tra loro.

L'ex velina non trova una spiegazione razionale al comportamento "da elementari pro" del gieffino: "A un certo punto prendi l'orgoglio e lo posi. Lui non è più la persona che desidero. Sono stanca di dover combattere. So il mio valore" ha concluso Shaila.

Scopri le ultime new su Grande Fratello