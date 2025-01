Grande Fratello, Shaila Gatta infastidita dalle parole di Stefania Orlando per l'aereo dei fan dell'ex velina: "Che vipera"

News VIP

Al GF, gli aerei dei fan di Shaila Gatta sono stati commentati in maniera sarcastica da Stefania Orlando. Infastidita dalle parole della conduttrice, Shaila si è sfogata con alcuni degli altri inquilini.

L'arrivo degli aerei per i concorrenti del Grande Fratello ha scatenato nuove tensioni tra i gieffini: in particolare, a provocare qualche attrito è stato il messaggio dei fan per Shaila Gatta. L'ex velina ha commentato la sorpresa dei fan, ma le sue parole non sono state ben viste da Stefania Orlando, che ha replicato sarcastica all'ex velina. Confrontandosi con Maria Vittoria Minghetti e Chiara Cainelli, Shaila si è mostrata infastidita per le parole di Stefania.

GF, Shaila esulta per l'aereo dei fan: arriva la reazione di Stefania Orlando

Nella mattinata di oggi, giovedì 23 gennaio, i gieffini hanno ricevuto un'ondata di nuovi messaggi d'affetti dei fan, che hanno deciso di inviare loro degli aerei per sostenerli. Tra i gieffini che hanno ricevuto un aereo c'è stata anche Shaila Gatta: all'ex velina i fan hanno inviato un messaggio, Shaila ballaci la vita, che ha portato la concorrente del GF a esultare entusiasta.

"Mi avete dato una carica di energia in questa giornata grigia e buia. Ultimamente questa casa è piena di sciacalli" ha commentato Shaila, provocando la reazione di Stefania Orlando. Dai primi scambi di battute tra la conduttrice e Shaila è apparso evidente che Stefania non abbia apprezzato il riferimento agli sciacalli, tanto che l'ex velina ha commentato ironica: "Stefania, so che ti rode, ma perché ti senti chiamata in causa? Hai la coda di paglia?".

Anche Lorenzo Spolverato si è unito all'entusiasmo della compagna e ha lanciato un'altra frecciatina agli inquilini con cui hanno avuto qualche scontro: "Ha ragione, qui è pieno di sciacalli, ora lasciala godere di questo aereo" ha replicato infastidito, mentre Shaila continuava a ringraziare i fan e a saltare entusiasta per il messaggio ricevuto.

GF, Shaila Gatta infastidita dalle parole di Stefania Orlando sull'aereo dei suoi fan

Nonostante abbia replicato subito a tono alle parole di Stefania Orlando, a Shaila non sono andate giù le parole della conduttrice. Quando Shaila ha ricevuto l'aereo dei fan, con il messaggio Shaila ballaci la vita, l'ex velina ha ringraziato i fan, dichiarando che il loro affetto l'aveva risollevata in un periodo uggioso e buio, visto che viveva in una Casa che era piena di sciacalli. Le sue parole avevano provocato la reazione di Stefania Orlando, che non si era trattenuta dall'esclamare: "Beh, meno male che sei tu allora".

Shaila aveva subito chiesto alla conduttrice se si sentisse tirata in causa e confrontandosi con Maria Vittoria e Chiara ha espresso il suo fastidio per il commento di Stefania Orlando. La conduttrice ed ex vippona ha già apertamente tacciato Shaila e Lorenzo di essere due attori e di quanto trovi la coppia degli Shailenzo fin troppo teatrale e fasulla. Perciò, non è stata una sorpresa il suo commento alle parole di Shaila. Quest'ultima, tuttavia, non l'ha presa molto bene e si è mostrata infastidita, raccontando tutto a Maria Vittoria Minghetti e Chiara Cainelli: "Le ho detto ma che hai la coda di paglia? Poi ha fatto come fa sempre, tutte le moine...Sei una vipera, tesoro mio, meno male che ci sono io, non è positivo essere una vipera".

L'ex velina ha proseguito il racconto, dicendo che Stefania Orlando si è allontanata e ha ribadito ironica "Forse ero troppo rumorosa, ho ballato troppo?", mentre Chiara e Maria Vittoria le davano ragione. "Vivitela un'emozione, un po' di simpatia, che noia" ha poi concluso stizzita Shaila.

Scopri le ultime news su Grande Fratello