Grande Fratello, Shaila Gatta fa una scenata di gelosia in piena regola a Lorenzo Spolverato (VIDEO)

Lorenzo Spolverato si apparta con Helena Prestes per chiacchierare e chiarire il loro rapporto ma Shaila Gatta non gradisce e scoppia un discussione tra i due piccioncini del Grande Fratello. Ecco il video e i dettagli.

Guai in paradiso per i due piccioncini del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato ha trovato un momento buono per parlare con Helena Prestes, con la quale c’è stata parecchia maretta da quando lui ha preferito la ballerina partenopea, e quest’ultima non ha gradito affatto. Shaila fa una scenata di gelosia in piena regola a Lorenzo, poi entrambi si sfogano con gli inquilini della casa più spiata d’Italia per chiarire il proprio punto di vista sulla questione.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si apparta con Helena Prestes

Prima di partire alla volta del Gran Hermano e smettere di frenare i propri sentimenti, lasciandosi travolgere dalla passione, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno creato alcune questioni irrisolte al Grande Fratello. Mentre la ballerina sembrava pronta ad intraprendere un flirt con Javier Martinez, per poi mollarlo in fretta e furia per concedere un’occasione a Spolverato, finendo per consumare il rapporto neppure due giorni dopo aver salutato il bel pallavolista, Lorenzo era entrato nelle mire di Helena Prestes. La bella modella ha chiarito sin da subito di sentirsi molto presa dal gieffino, un sentimento tanto travolgente da far sorgere qualche dubbio agli spettatori.

Eppure a distanza di settimane, sebbene abbia dichiarato di essersene fatta una ragione dopo essersi sentita profondamente presa in giro, Helena orbita ancora attorno a Lorenzo e lui, volendo mantenere un rapporto pacifico, ha approfittato di un momento sereno per scambiarci due chiacchiere. Shaila, che dopo essersi assentata un momento per uscire in giardino è tornata trovandoli così vicini, non ha gradito e ha ammesso di essere molto gelosa della situazione. La ballerina ha voluto specificare di non aver nulla contro Helena ma di non credere che alla gieffina sia passata la clamorosa cotta per Lorenzo, motivo per cui vedendoli complice lei entra automaticamente in allarme. Gatta si è inizialmente sfogata con le Non è la Rai, ammettendo:

“Per me non è un problema che loro parlino, ma un minimo di gelosia c’è perché mi infastidisce che ci sia Lorenzo di mezzo, io non credo al fatto che a lei non piace più. L’altra sera ha bevuto un po’ di vino e lei lo abbracciava da dietro. Non è facile ammettere questa cosa perché non è semplice, quindi io la capisco”.

Insomma, Shaila ha provato anche a giustificare Prestes, per poi tornare a ribadire che è l’atteggiamento di Lorenzo a non convincerla dato che il gieffino predica bene e razzola male, mostrandosi insofferente quando lei parla con Javier o riapre vecchi argomenti con il pallavolista, per poi fare la stessa cosa con la modella brasiliana. Delusa dalla situazione, la concorrente del Gf ha voluto un confronto con Spolverato, ma la situazione è precipitata velocemente. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Shaila sbotta contro Lorenzo: “Sono gelosa”

Dopo aver osservato Lorenzo Spolverato e Helena Prestes chiacchierare amabilmente per quasi mezz’ora, una situazione alla quale non era affatto preparata e che non ha gradito ritenendo la modella ancora interessata al suo fidanzato, l’ex Velina di Striscia la Notizia è esplosa. I due si sono appartati nei pressi della piscina del Grande Fratello, sperando di non finire nell’occhio del ciclone anche se è impossibile nascondere una discussione o un pettegolezzo nella casa del reality show di Canale 5, e Shaila ha ammesso di non aver gradito quanto accaduto. La partenopea, infatti, ha confidato di non riuscire a non essere gelosa di Lorenzo, anche se sa che dovrebbe riuscire a controllarsi, e di non avercela in alcun modo con Helena dato che lei non le deve nulla, anzi comprende che non sia facile per la modella lasciare andare.

Proprio per questo, secondo Gatta, Lorenzo dovrebbe evitare ma lui ha iniziato a raccontare la sua versione dei fatti, descrivendo come casuale il ritrovarsi a parlare con Prestes, dal momento che tutti insieme stavano parlando di cinema e che è stata proprio Shaila d abbandonare la conversazione. A questo punto, la ballerina è esplosa e ha dichiarato di non voler dormire con Lorenzo quella notte, per poi sfogarsi con altri inquilini del GF, ribadendo di essere infastidita dal modo in cui Spolverato rigira sempre la situazione, senza prendere una posizione e una colpa. Cosa accadrà nelle prossime ore?

