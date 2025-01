Grande Fratello, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma criticano il comportamento degli inquilini: "Ci vuole maggior confronto"

News VIP

All'interno della Casa del GF, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma hanno espresso alcune critiche sul comportamento degli inquilini. Ecco cosa hanno dichiarato!

L'eliminazione di Helena Prestes dalla Casa del Grande Fratello ha cambiato le dinamiche nel reality show di Canale 5 e, a distanza di qualche giorno dall'addio della modella al gioco, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma si sono confrontate sul comportamento di alcuni degli inquilini, criticando i rapporti che si sono instaurati nel programma.

GF, Shaila e Zeudi criticano il comportamento di alcuni inquilini

Dopo l'uscita di Helena, Zeudi Di Palma ha rivelato a Shaila Gatta di aver iniziato a rivalutare l'atteggiamento di alcuni inquilini, come Javier Martinez, e su quest'ultimo ha espresso forti dubbi. L'ex Miss Italia ha raccontato di concordare con il punto di vista di Lorenzo Spolverato sul pallavolista, di non vederlo più così interessato al gioco.

Shaila ha concordato con Zeudi aggiungendo che se fosse stata al posto di Javier avrebbe cercato di sfruttare l'antipatia che era nata con Lorenzo come uno stimolo per crescere e mettersi in gioco: "Fossi in Javier sfrutterei il rapporto con Lorenzo per crescere, migliorare". E ha aggiunto che questo tipo di atteggiamento è ciò che manca a molti degli altri inquilini del GF. A sorpresa, Shaila ha anche aggiunto che non avrebbe voluto veder uscire Helena, perché la sua presenza era per lei uno stimolo, una concorrente vera con cui lottare fino alla finale.

L'ex velina si è anche espressa contro Luca Calvani, ritenendo il concorrente troppo costruito e pronto a cambiare amicizia e fazione a suo comodo. Come anche Lorenzo, Shaila si è detta convinta che Luca abbia voluto avvicinarsi a Helena perché sapeva che era la più forte nella Casa e che ora che è stata eliminata ha ripreso ad avvicinarsi all'ex velina.

GF, secondo Shaila e Zeudi nella Casa "manca un vero confronto"

Zeudi ha difeso però Calvani, dichiarando che la stima che l'attore toscano ha per Shaila è reale, ma l'ex velina ha ammesso di vedere in lui un comportamento ambiguo e che vorrebbe capire se questa impressione sia dovuta al contesto del gioco o se anche fuori dalla Casa l'attore sia così stratega.

Shaila ammette di non credere che nella Casa possano nascere sinceri rapporti di amicizia, almeno, non con individui come Calvani. L'ex velina aveva affermato la stessa cosa parlando con Emanuele Fiori, ma quest'ultimo l'aveva zittita, ricordandole che allora anche l'amore che lei diceva di nutrire per Lorenzo non era un sentimento reale. "Questo è un gioco, un programma, tutti vogliono arrivare alla fine, ma ci si arriva essendo reali" ha poi aggiunto Shaila, affermando che vuole osservare come si comportano gli altri gieffini, soprattutto, ora che Helena è stata eliminata.

L'ex velina ha aggiunto che un'altra concorrente ambigua per lei è Amanda Lecciso, che non si è mai esposta con gli altri, mentre ammette di apprezzare più altri gieffini, come Alfonso D'Apice, che anche quando non era d'accordo con quanto dicevano gli altri, si metteva in gioco e diceva la sua.

Scopri le ultime news su Grande Fratello