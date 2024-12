Grande Fratello, Shaila Gatta e Luca Calvani a confronto su Lorenzo Spolverato (VIDEO)

News VIP

Shaila Gatta si confronta con Luca Calvani su Lorenzo Spolverato. Nonostante i continui alti e bassi nella Casa del Grande Fratello, la ballerina si dice speranzosa per il futuro della sua storia d'amore con il concorrente milanese.

La storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a essere argomento di discussione sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello. A commentare la coppia ci ha pensato Luca Calvani che, parlando con la ballerina ed ex velina, le ha consigliato di smettere di infilarsi in storie conflittuali.

Le confessioni di Shaila e Luca su Lorenzo

A poche ore dalla nuova e attesissima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5, Shaila Gatta è tornata a parlare della sua discussa storia d'amore con Lorenzo Spolverato. Una storia tanto appassionata quanto conflittuale, che però non sembra convincere Luca Calvani.

Confrontandosi con Shaila sul comportamento di Lorenzo, Luca ha rivelato di non riuscire a capire come mai una ragazza come lei sia sempre attratta da partner che la fanno sentire insicura: "Scegli quelle relazioni con un alto tasso di conflittualità". Se da una parte la ballerina ha confessato all'attore di voler trovare un equilibrio con il modello milanese perché sentimentalmente molto coinvolta, dall'altro non ha nascosto il suo dispiacere per non venire mai compresa e accettata dai suoi fidanzati, che non riescono a comprendere che dietro il suo aspetto sexy si nasconde una ragazza bisognosa di affetto.

Shaila ha continuato ammettendo di aver visto in Lorenzo un uomo predisposto al cambiamento, ma ciò non significa che si annullerà per lui. La ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia spera che nel Tugurio, il milanese e Helena Prestes abbiano un occhio di riguardo per lei e che la rispettino. Sarà così?

Le impressioni di Luca sui nuovi concorrenti

Oltre a commentare con Shaila Gatta il comportamento di Lorenzo Spolverato, Luca Calvani si è confrontato con Pamela Petrarolo sui nuovi ingressi del Grande Fratello. Con grande sorpresa di tutti, il bilancio dei due concorrenti è stato positivo! Sia all'attore che alla componente de Le Non è la Rai piace molto Zeudi Di Palma. Anche se dovesse avere uno scontro con lei, Luca ha confessato che continuerebbe a portarle rispetto.

Chiara ed Emanuele, invece, li vedono molto simili. Sono entrambi due ragazzi semplici e alla mano. Per Luca, la giovane ha più sfaccettature, mentre lui è proprio il classico bravo ragazzo. Simpaticamente parlando, i due concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non sanno come fare a non nominare Bernardo, un po' perso nel suo mondo.

Lo nomineranno nella prossima diretta? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera lunedì 9 dicembre 2024 alle 21.40 su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televono, e quindi a rischio eliminazione, sono Federica Petagna, l'ex tentatore Stefano Tediosi, Amanda Lecciso e Luca Calvani.

