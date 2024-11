Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato contro tutti: "Troppa falsità". Ma Federica Petagna si schiera con loro

News VIP

Non c'è pace per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF: la coppia, infatti, si trova a dover fronteggiare il giudizio negativo degli inquilini. L'unica a supportarli sembra essere Federica Petagna.

La puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre 2024 ha modificato le dinamiche tra gli inquilini della Casa: il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo la settimana trascorsa all'insaputa degli altri gieffini al Gran Hermano e l'ingresso di Federica Petagna hanno rivoluzionato gli equilibri all'interno del programma di Canale5. Se da un lato Shaila e Lorenzo si sono trovati ad affrontare il giudizio degli altri inquilini, che non hanno ritenuto molto scorretto il comportamento dell'ex velina verso Javier Martinez e artefatto e costruito il loro amore, dall'altro Federica inizia a formare la sua opinione sugli inquilini e sembra aver deciso di supportare Shaila e Lorenzo, con cui ha una certa affinità.

GF, Shaila e Lorenzo contro gli altri inquilini: "C'è troppa falsità qui"

Il ritorno di Shaila e Lorenzo al GF ha portato verso la coppia una certa ostilità da parte degli altri gieffini: Javier Martinez si è sentito usato dall'ex concorrente di Amici e, preso dalla rabbia, ha rivelato cosa Shaila ha detto di Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Se quest'ultima ha cercato un chiarimento con la ballerina, la prima, invece, che già non nutriva particolare simpatia per Shaila, si è apertamente schierata contro di lei e ha detto la sua sul sentimento che la lega a Lorenzo.

In più di un'occasione, infatti, Maria Vittoria ha manifestato perplessità su ciò che davvero lega i due gieffini: "Il tempo della prima ospitata a Verissimo e si lasceranno" ha tuonato nelle scorse ore. Di opinione molto simile sono anche gli altri inquilini del programma condotto da Alfonso Signorini. E anche al di fuori della Casa, molti fan hanno apertamente sostenuto Javier inviandogli un messaggio che ha gettato Shaila nello sconforto: "Vola alto Javi. L'Italia sa".

Di fronte all'aperta ostilità di alcuni dei coinquilini Shaila e Lorenzo si sono ritrovai a discutere di come improvvisamente si ritrovino contro tutti. Il modello milanese non ha nascosto una certa delusione a vedere il comportamento di alcuni degli inquilini:

"Parlano di falsità, ma la percentuale di falsità che c'è qua dentro, mamma mia...Gioco io? No, macché, giochi tu!"

Anche Shaila, in un momento di sconforto dopo aver visto il supporto dei fan verso Javier, si è confidata con Lorenzo e ha sottolineato che non pensava che avrebbe ricevuto così tanta ostilità e giudizio da parte degli altri inquilini e in confessionale ha dichiarato:

"Resto senza parole per questa mancanza di compassione, da alcuni noto solo giudizi, distacco, boh"

GF, Federica Petagna sull'affinità con Shaila: "Mi trovo bene con lei, mi sento più vicina a voi"

Tra i cambiamenti all'interno del GF c'è stato anche l'ingresso di Federica Petagna: ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, la ventenne napoletana sembra essersi fatta già un'idea delle dinamiche in Casa e in due occasioni ha detto la sua sulla situazione che si è venuta a creare. Mentre erano tutti riuniti in giardino, Luca Calvani ha chiesto alla new entry quale fosse la sua prima impressione degli inquilini. Federica ha esordito dicendo che è entrata nel programma in una situazione un po' particolare, nella quale non mancavano le tensioni e che quindi al momento è difficile riuscire a farsi un'idea precisa. Ma, ha proseguito, per ora sente di trovarsi bene un po' con tutti e che secondo lei per appianare tante divergenze che si sono formate sarebbe necessario un chiarimento.

In una seconda occasione, Federica ha dichiarato a Lorenzo di aver trovato inaspettata l'affinità che si è formata con Shaila e che, dati gli 8 anni di differenza, sente già di vederla come una sorella maggiore. Su alcuni degli inquilini, invece, come Maria Vittoria, Federica ha ammesso di non aver ancora capito se può instaurare un rapporto con lei, ma che al momento è stata dolce:

"Maria Vittoria non la vedo falsa, però non so, forse potrei aspettarmi qualcosa. Anche se è stata gentile con me, dolce"

Infine, Federica ha ammesso di sentire una maggiore affinità con Lorenzo, Shaila, Giglio e Yulia e sul web non sono mancate le critiche per questa sua affermazione. Secondo i fan del reality show, Lorenzo e Shaila starebbero giocando perché consapevoli di essere molto più forti come coppia e Federica si è schierata a loro favore, diventando una sorta di "vassalla" di Shaila, com'è stata definita sui social.

