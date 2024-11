Grande Fratello, Shaila Gatta e Beatrice Luzzi nel mirino di un'ex storica protagonista del reality show

News VIP

L'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, commenta il comportamento assunto dalla ballerina Shaila Gatta nella Casa e punge la discussa opinionista Beatrice Luzzi: "Ecco cosa penso di loro".

Marina La Rosa sarà una delle concorrenti de La Talpa, lo show che partirà ufficialmente il prossimo martedì 5 novembre 2024 su Canale 5. Intervistata dal settimanale Chi, la showgirl ha colto l'occasione anche per ricordare la sua esperienza al Grande Fratello e commentare le dinamiche dell'attuale edizione del reality show.

Le confessioni di Marina La Rosa

A pochi giorni dal debutto de La Talpa, lo show di Canale 5 che sarà condotto per la prima volta da Diletta Leotta, Marina La Rosa ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui ha parlato di questa nuova avventura. Per la showgirl, però, non si tratta della prima esperienza televisiva, visto che ha già partecipato al Grande Fratello e L'Isola dei Famosi:

ll Gf era l’era la mia prima vita, quella di un’adolescente in cerca del suo posto nel mondo. L’Isola, invece, me l’avevano proposta altre volte ma ho accettato solo nel 2019. Mi trovavo in un momento personale molto particolare e, quindi, ho deciso di partire, sperando che la pausa dalla vita reale potesse aiutarmi a fare chiarezza su alcune cose. E adesso… La talpa. Non mi aspettavo la chiamata, ma mi sono sentita attratta dall’idea di uno spy game in perfetto stile Jessica Fletcher. Sono molto incuriosita dalla coppia Veronica Peparini e Andreas Muller, mi piace molto la storia di questo amore nato tra insegnante e allievo.

Marina La Rosa punge Shaila Gatta e l'opinionista Beatrice Luzzi

Dopo aver parlato de La Talpa rivelando di essere incuriosità dalla coppia Andreas Muller-Veronica Peparini, Marina La Rosa ha ricordato la sua esperienza nella Casa del Gf. Non solo. La "famosa gatta morta" della prima edizione del reality show di Canale 5 ha svelato il suo pensiero sulla ballerina Shaila Gatta, che continua a stare al centro delle polemiche per il comportamento ambiguo assunto nei confronti di Javier Martinez e Lorenzo Spolverato:

Credo sia un po’ confusa, nel senso che, come molte donne, cerca il “bello e dannato”. Ha a disposizione questo Javier che, in realtà, è bello, ma poco dannato. È combattuta perché Javier le piace, ma non vede la sfida. “Sono confusa, ho bisogno dei miei tempi, sbaglio sempre, una parte di me si sente attratta, ma l’altra parte non è convinta”, dice. E, così, si svela. Gioca a carte scoperte, continuando a mischiare il mazzo. Il fatto che fosse indecisa fra due persone, Javier e Lorenzo, poi, la incasella suo malgrado in un mondo di cose già viste: i triangoli e quadrilateri, dinamiche televisive che lasciano sempre un dubbio sull’essenza di un gesto.

E per quanto riguarda l'opinionista Beatrice Luzzi, che sin dalle prime settimane non ha mai perso occasione di puntare il dito contro Shaila, Marina sembra avere le idee molto chiare. Senza mezzi termini, la concorrente della nuova edizione de La Talpa ha infatti ammesso:

Quando ha fatto il Grande fratello anche lei voleva essere protagonista, creando cinquemila dinamiche e uscendo come una donna molto polemica, che cercava di affermarsi su tutto e tutti. La gattamorta può anche entrare in conflitto, ma lo fa distrattamente, con nonchalance. È una questione di sex appeal e savoir faire.

