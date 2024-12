Grande Fratello, Shaila Gatta disperata per la fine della storia con Lorenzo Spolverato: "Non mi rassegno" (VIDEO)

News VIP

Nella Casa del GF, Shaila Gatta è scoppiata in un pianto dirotto, non rassegnandosi alla fine della storia con Lorenzo Spolverato.

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello non è stata ancora accettata dalla ballerina ed ex velina. In un confronto con altre inquiline del reality show di Canale 5, Shaila è scoppiata in un pianto disperata per la fine della relazione con Lorenzo: "Non ce la faccio ad andare avanti così".

GF, Shaila disperata per la fine della storia con Lorenzo: "Non ce la faccio"

Al GF Shaila Gatta si è lasciata andare a un pianto, preda della disperazione, per la fine della sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato. Dopo giorni di crisi, la ballerina e il modello avevano deciso di mettere un punto alla loro relazione. Ma a distanza di giorni, Shaila non riesce ancora a farsene una ragione e alle altre inquiline della Casa ammette di sentire la mancanza di Lorenzo e dei momenti vissuti insieme. "Ragazzi, è troppo difficile, non ce la faccio" ha esclamato in lacrime a Maria Vittoria e Tommaso.

Raggiunta anche dalle Non è la Rai, Shaila si è sfogata, ammettendo di sentire la mancanza di Lorenzo: nonostante nelle scorse settimane la coppia abbia vissuto attimi di forte tensione, tanto che Lorenzo ha deciso di chiudere per sempre la storia con l'ex velina. "Eppure prima ti cercava mentre ballavi, ti guardava sempre" ha provato a consolarla Pamela Petrarolo, ma per Shaila non è abbastanza, perché lei e Lorenzo continuano a restare divisi.

L'ex showgirl le ha detto di comprendere le sue difficoltà e che è naturale che ora stia così. "Non è facile, essere te, forzarti a essere te, ma poi crolli" ha dichiarato Shaila, per poi scoppiare in un altro pianto dirotto: "Ha scelto questo, non posso fare altro. Non mi cambia che mi guarda...". Le altre inquiline le hanno fatto notare che non è più la Shaila di prima, "hai gli occhi tristi" le dicono le Non è la Rai e per Shaila è un altro colpo al cuore. Continuando a piangere, l'ex velina si lascia consolare dalle altre gieffine, ma sembra che nulla riesca a frenare il suo pianto.

GF, Shaila in lacrime per Lorenzo: "Farei di tutto per tornare indietro e stare da sola"

Notando quanto sia disperata, sia Maria Vittoria sia le Non è la Rai provano a rassicurarla, ricordandole i momenti iniziali della sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato. La coppia è diventata tale al suo ritorno dalla Spagna, dove avevano trascorso una settimana al Gran Hermano. I primi momenti dal ritorno al GF erano stati molto sereni per Shaila e Lorenzo, che si erano lasciati andare alla passione in più di un'occasione, spesso provocando le critiche degli altri gieffini.

"Quando siete tornati dalla Spagna sembrava tutto così semplice, li rimpiango, tornassi indietro non direi più nulla su di voi" ha dichiarato Maria Vittoria, che all'epoca era stata tra le inquiline che poco tollerava gli Shailenzo. "Non sai cosa darei per tornare indietro e restare single" ha aggiunto poi Shaila, mentre Pamela Petrarolo le ha fatto notare che hanno però vissuto molti più momenti brutti che belli e che non sono mancate le liti.

Shaila ha ammesso di sentire fortemente la mancanza di Lorenzo e che vorrebbe che tra loro la situazione si appianasse: "Farei di tutto anche solo per un bacio al giorno, c'erano tante soluzioni e invece...".

