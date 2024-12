Grande Fratello, Shaila Gatta delusa da Tommaso Franchi: "Non me lo aspettavo, lo reputavo un amico" (VIDEO)

News VIP

La nomination ricevuta da Tommaso Franchi durante l'ultima diretta del Grande Fratello ha letteralmente spiazzato e deluso Shaila Gatta, che si è lasciata andare a un duro sfogo sul giovane idraulico.

Le nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello hanno stravolto le dinamiche del gioco. Tra tutte, la votazione ricevuta da Tommaso Franchi ha completamente destabilizzato e deluso Shaila Gatta che, subito dopo la diretta, si è sfogata con il suo amato Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta in lacrime per Tommaso Franchi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, Tommaso Franchi ha nominato Shaila Gatta. Un gesto che ha fortemente deluso la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia visto il profondo rapporto di amicizia che li lega. Ripensando alla nomination ricevuta dal giovane idraulico, la concorrente napoletana non è riuscita a nascondere il suo dispiacere.

Secondo Shaila, se Tommaso fosse stato un vero amico, avrebbe dovuto affrontare i problemi parlandole in privato durante la settimana e non direttamente in puntata: "Che delusione! Mi ha detto che non gli piacciono i miei atteggiamenti. Se sei un amico vero me ne parli. Io ho condiviso il silenzio con Tommaso e te sai cos'è per me, è parola. Quando è stato male io stavo li con lui". Un pensiero che è stato condiviso anche da Lorenzo, che ha cercato di capire il reale motivo che può aver spinto il giovane idraulico a prendere quella decisione.

La ballerina ha poi continuato il suo sfogo sottolineando di non sentirsi ferita per la nomination in sé, ma per il fatto che considerava il concorrente un vero amico. Sopraffatta dalla confusione, la Gatta è poi scoppiata a piangere: "Lo reputavo un amico, gli ho dato il mio amore. Da un amico non mi aspetto che mi dica sei troppo così, ancora sei troppo. Non me lo aspettavo. È sempre la solita storia". "Qui dentro hai delle amiche che ti vogliono bene. Io ti amo..." ha dichiarato Lorenzo cercando di consolare la sua amata.

Caos nella notte nella Casa del Gf

Nella Casa del Grande Fratello la tensione è davvero alle stelle. Tra discussioni e litigate furiose durante la pubblicità, nelle ultime ore è successo di tutto. Come riportato da Biccy, pare che nella notte Ilaria Galassi ed Helena Prestes si siano rese protagoniste di una lite furibonda che ha costretto anche gli autori a intervenire.

Tutto è nato quando Ilaria ha deciso di affrontare Helena dopo la puntata del Gf. Quando, a un certo punto, dalla camera si sono iniziate a sentire le urla: "Oddio no le sta mettendo le mani addosso raga!". Chiara Cainelli è subito corsa in camera insieme a Stefania Orlando e lì è scoppiato il caos.

Su Mediaset Extra si è sentito Ilaria: "Tu non li devi nominare i miei figli che ti apro e ti spacco la faccia!". "Tu non mi devi toccare" ha urlato Helena furiosa. Una situazione decisamente sopra le righe che ha costretto un’autrice a richiamare la Galassi: "Ilaria! In confessionale, subito!". La regia ha immediatamente tolto l’audio spostato l'inquadratura in giardino.

