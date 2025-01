Grande Fratello, Shaila Gatta critica Jasmine Carrisi, ma ecco come ha replicato la nipote di Amanda Lecciso

News VIP

Al GF, Shaila Gatta ha criticato anche Jasmine Carrisi, nipote di Amanda Lecciso, su cui l'ex velina aveva espresso critiche feroci. Ma ecco come ha replicato la figlia di Loredana Lecciso!

Shaila Gatta e Amanda Lecciso sono oramai ai ferri corti: nella Casa del Grande Fratello le tensioni tra le due gieffine sono aumentate a causa delle critiche che Shaila ha mosso ad Amanda per via del suo rapporto con Lorenzo Spolverato. Tuttavia, l'ex velina ha anche criticato Jasmine Carrisi, nipote di Amanda e non sa che la figlia di Loredana Lecciso ha pubblicato una replica alle sue parole...

GF, Shaila Gatta critica anche Jasmine Carrisi: arriva la replica della nipote di Amanda Lecciso

Le tensioni tra Shaila Gatta e Amanda Lecciso sono state portate alla luce nella puntata di mercoledì 8 gennaio: Shaila ha accusato Amanda, com'è stato mostrato un video, di essere innamorata di Lorenzo Spolverato. Amanda ha però negato, ribattendo che tra lei e il modello milanese c'è solo una sincera amicizia. In un confronto successivo con altri gieffini, Amanda si è detta delusa dalle parole di Shaila e soprattutto dal fatto che l'ex velina abbia preferito parlare alle sue spalle piuttosto che avere con lei un confronto.

Anche nei giorni successivi, l'antipatia di Shaila per Amanda è emersa nel corso di alcune conversazioni tra l'ex velina e altri gieffini. Questa volta, tuttavia, Shaila non ha limitato le critiche solo ad Amanda Lecciso, ma anche a Jasmine Carrisi, nipote di Amanda e figlia di sua sorella Loredana Lecciso. In uno sfogo con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, Shaila ha ribadito di trovare falso il comportamento di Amanda e che il suo percorso al GF non sarebbe stato di alcuna rilevanza per la sua carriera: "Uscita da qui, per come sta facendo il GF, sarà la stessa di prima. Ma che sei venuta a fare? Osa un po', fatti conoscere. Altrimenti sarai sempre la sorella della Lecciso".

A queste parole Shaila ha poi aggiunto un'invettiva contro Jasmine Carrisi: la nipote di Amanda Lecciso ha sempre difeso la zia nel suo percorso al GF e durante la puntata di mercoledì 8 gennaio Alfonso Signorini ha anche mandato in onda un suo video ironico in cui affermava che era pronta a difedere sua zia Amanda da chiunque avesse intenzione di parlar male di lei.

GF,Shaila Gatta contro Amanda Lecciso: interviene anche Jasmine Carrisi!

Poiché Shaila si era risentita nel vedere l'appoggio di Jasmine Carrisi per la zia, giudicandolo eccessivo, durante lo sfogo contro Amanda Lecciso, non ha risparmiato frecciatine anche alla figlia di Loredana Lecciso. Facendo riferimento al video mostrato nell'ultima diretta, Shaila ha replicato che trova ridicolo che Amanda debba farsi difendere dalla nipote con i video su TikTok:

"Non c’è bisogno che tua nipote fa i Tik Tok che si mette il giubbino e inizia la guerra. Hai bisogno di tua nipote che ti difende? Non lo so, non capisco. Sarà abbastanza grande da potersi difendere da sola."

Ciò che Shaila ancora non sa è che Jasmine ha assistito a questo suo sfogo e ha trovato anche la replica perfetta per la situazione. Jasmine Carrisi ha replicato con un nuovo video TikTok, mostrandosi molto tranquilla mentre ascolta le critiche di Shaila Gatta e si limita a dichiarare:

"Continuerò a fare video su TikTok"

Scopri le ultime news su Grande Fratello