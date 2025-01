Grande Fratello, Shaila Gatta contro Luca Calvani: "Non mi fido più di te" (VIDEO)

News VIP

Le ultime dinamiche della Casa e l'uscita di Helena Prestes hanno stravolto gli equilibri. Tra tutti Shaila Gatta ha rivelato a Luca Calvani di vederlo cambiato e di percepirlo più ruffiano nei suoi confronti.

L'eliminazione di Helena Prestes ha letteralmente sconvolto gli equilibri del Grande Fratello e destabilizzato parecchi concorrenti. Tra tutti, Luca Calvani, che ha sempre sostenuto e supportato la modella brasiliana fino alla fine del suo intenso percorso nella Casa.

Duro confronto tra Shaila Gatta e Luca Calvani

Stasera, giovedì 16 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello in cui si parlerà principalmente di Helena Prestes. Nell'attesa, nella Casa, Luca Calvani è finito nel mirino di Shaila Gatta. Il motivo? La ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia pensa che l'attore toscano sia cambiato, soprattutto nei suoi confronti. E, volendo chiarire la sua posizione, ha deciso di affrontarlo:

Ad oggi mi trovo a non fidarmi più di te e ti dico che fa più male a me che a te. Ti stimo tantissimo, da domani si ride si gioca e si fa...però voglio dirti quello che penso. È bellissimo che tu abbia la tua filosofia di vita, penso sia il tuo punto forte, ma siamo in un gioco e spesso e volentieri mi sono sentita un gioco con te e non una persona. Lo penso davvero...

Shaila ha quindi ammesso di essersi sentita presa in giro da Luca perché si è sentita più un gioco per lui che non una persona da conoscere. La gieffina ha riconosciuto che l'attore l'ha aiutata a crescere, soprattutto durante i momenti difficili con Lorenzo Spolverato, ma che terminato il momento di malinconia, è sparito. Parole che hanno colpito Calvani, che ha subito replicato per cercare di chiarire la sua posizione:

Tu quando sei con Lorenzo cambi...io vedo una Shaila diversa. Una Shaila sopra le righe che non mi fa impazzire. Quando discutiamo di Helena, discutiamo da accessori perché il culmine è che il tuo compagno, dopo averci giocato e scherzato, è cambiato. Io ho percepito che il comportamento di Lorenzo sia stato in netto contrasto con il fatto che l'abbia nominata. Ho fatto le mie scelte nei confronti delle persone a cui volevo più bene [...] Il tuo ragazzo gioca e mi vuole fuori da qui, è palese.

Shaila e Luca: tra dubbi e accuse

Durante il duro confronto con Shaila Gatta al Grande Fratello, Luca Calvani ha deciso di vuotare il sacco e rivelare cosa davvero pensa degli Shailenzo. L'attore ha ammesso di trovarla spesso infantile e per questo non sa come relazionarsi con lei. "Io non mi sono sentita appoggiata" ha replicato la ragazza, che non riesce a comprendere come mai lui sia andato in totale protezione di Helena Prestes.

Per Luca, il problema di Helena risiede nel rapporto con Lorenzo. "Non vedi, o non vuoi vedere, delle cose per motivi che sai solo tu" ha continuato spedita la ballerina. L'attore ha provato a difendersi dalle accuse affermato di essere stanco di venire accusato di strategia per ogni gesto che compie, per ogni parola che dice: "Perché è così strano che una persona scelga? A me Helena piaceva".

La sensazione della Gatta è che Luca cambi atteggiamento in base alle situazioni: da quando Helena è uscita, ad esempio, è diventato più premuroso nei suoi confronti. La conversazione tra i due concorrenti è continuata con Luca che ha continuato a difendere Helena finché Shaila non gli ha rivelato ciò che ha detto la modella durante l'ultima puntata in studio: dentro la Casa non ha amici e, se fosse rimasta, il suo unico obiettivo sarebbe stato quello di andare avanti da sola nel proprio percorso.

