Grande Fratello, Shaila Gatta ci ripensa: "Lorenzo Spolverato non mi piace più" (VIDEO)

Dopo aver chiuso con Javier Martinez, Shaila Gatta critica il comportamento assunto da Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello rivelando di non essere più interessata a lui.

Non c'è pace per Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. Dopo aver chiuso la frequentazione con Javier Martinez, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha rivelato a Mariavittoria Minghetti di non essere più interessata a conoscere Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta cambia di nuovo idea al Gf

Shaila Gatta è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini che tornerà in onda il prossimo lunedì 14 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Il suo rapporto con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato , infatti, continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa.

A sorprendere tutti sono state le ultime rivelazioni di Shaila. Parlando con Mariavittoria Minghetti, che ha cercato di indagare circa il suo interesse verso Javier e Lorenzo per scoprire qualcosa in più, la ballerina ed ex allieva di Amici ha confessato di non essere più interessata al concorrente milanese a causa del suo atteggiamento poco serio e molto ambiguo:

Lorenzo mi piace solo esteticamente. Mi fa ridere, mi fa divertire ma non ha carattere per me. Lui parla solo nei confessionali o con gli altri, con me non parla [...] Non ha carattere, non è possibile che con me non si confronta. A lui piace giocare, l'ho idealizzato forse per qualcosa che non è. Non mi piace più. È il carattere che rende una persona bella...non ascolta neanche i consigli di Luca, che è un uomo profondo. Lorenzo è un bravo ragazzo, ma deve crescere.

Il triangolo del Gf continua a far discutere

Il triangolo Shaila Gatta-Lorenzo Spolverato-Javier Martinez continua a essere uno degli argomenti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello. Ma, se la ballerina ha dichiarato di non voler portare avanti nessuna frequentazione perché stanca e delusa dalla situazione che si è creata nella Casa, i due giovani concorrenti si sono confrontati proprio sul comportamento ambiguo di lei non nascondendo i loro dubbi e le loro perplessità. Cosa succederà? Il milanese deciderà di buttarsi e rischiare o proseguire il suo percorso nel reality show insieme a Helena Prestes? Staremo a vedere.

