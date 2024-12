Grande Fratello, Shaila Gatta chiude con Lorenzo Spolverato: "Non siamo fatti per stare insieme" (VIDEO)

News VIP

Fine per la storia nata al Grande Fratello nata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? La gieffina ha dichiarato che secondo lei tra loro non può funzionare. Vediamo insieme cosa è succeso!

Crisi in corso o rottura definitiva? Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due dei protagonisti del Grande Fratello 2024, sembra essere arrivato il momento di dirsi addio. A voler mettere un punto alla loro storia d'amore è l'ex velina che ha dichiarato di essere stanca dei continui tira e molla e di dover lottare contro il modello milanese.

GF, Shaila chiude con Lorenzo: "Non vuole mettere da parte il suo ego, sono stanca di combattere"

Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è (di nuovo) aria di crisi: durante un confronto, l'ex velina ha espresso i suoi dubbi sulla relazione che sta vivendo con il modello milanese. Lorenzo, tuttavia, si è sentito attaccato dalle parole della compagna e si è messo sulla difensiva e ha ribadito che anche lui sta vivendo dei momenti di difficoltà e che Shaila non è presente come vorrebbe. "Forse anche a me è mancato sentire la tua presenza e il tuo incoraggiamento" ha dichiarato l'ex velina, riferendosi anche a quanto accaduto nell'ultima diretta su Canale 5.

Questo confronto ha portato nuove tensioni tra Shaila e Lorenzo, tanto che i due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini non riescono a trovare un punto d'incontro e si sono nuovamente allontanati. "Ogni giorno ne succede una, dormo male, non voglio stare con lei nel letto, adesso" si è confidato Lorenzo con Giglio "oggi, ad esempio, mi ha detto che ci è rimasta male perché si aspettava che dopo che aveva parlato con Luca l'abbracciassi e la baciassi. Se lo aspettava perché sono il suo compagno" ha proseguito infastidito Spolverato. Il modello ha dichiarato di non viversi pienamente il percorso al GF e reputa parte della colpa anche all'energia che investe nella relazione con l'ex velina.

"Forse non siamo pronti" ha concluso, dopo il confronto con Giglio, che gli ha fatto notare che una relazione non può avere solo momenti di difficoltà, ma che dovrebbe esserci anche spazio per la leggerezza e la gioia. Anche Shaila, che si è sfogata con Maria Vittoria Minghetti, sembra giungere alla stessa conclusione. L'ex velina, infatti, ammette di essere stanca dei continui tira e molla con Lorenzo e che probabilmente è arrivato il momento di chiudere la storia con lui.

GF, è finita tra Shaila e Lorenzo: "Non siamo fatti per stare insieme"

Confrontandosi con Maria Vittoria, Shaila ha dichiarato di essere arrivata a un punto di non ritorno e che non riesce più a comprendere in che direzione sta andando la sua storia con Lorenzo. Per la gieffina, il modello si aggrappa a qualsiasi pretesto per litigare e durante l'ultimo confronto, quando gli ha esternato le sue fragilità, Lorenzo si è messo in primo piano e ha accusato Shaila di non volerlo comprendere.

"Io mi ritiro, non ce la faccio a combattere. Mi ritrovo ad aspettare qualcuno che non vuole mettere il suo ego da parte" ha ammesso delusa Shaila, aggiungendo che Lorenzo ha continuato a mostrarle risentimento anche dopo che lei gli aveva chiesto scusa. "Forse non sono la persona giusta per lui. Non siamo fatti per stare insieme" ha esclamato decisa Shaila, stanca dei continui tira e molla con il modello.

Maria Vittoria si è detta dispiaciuta per lei, ma ha anche ammesso che le loro liti sono continue e che dopo tre giorni di pace hanno ripreso a non comprendersi: "Spero però che troverete un punto d'incontro". Ma Shaila si è detta sfiduciata: "Non credo accadrà, non siamo fatti per stare insieme".

