Grande Fratello, scoppia una discussione tra Maxime Mbandà e Zeudi Di Palma (VIDEO)

Nella casa del Grande Fratello ogni pretesto è giusto per discutere, anche un'impressione sbagliata che porta a litigare Maxime Mbandà e Zeudi Di Palma. Ecco cosa è successo e il video.

Sembra che ormai ogni scusa sia buona per discutere, complice la lunga permanenza nella casa del Grande Fratello che rende tesi i concorrenti del reality show di Canale 5. Questa volta a litigare sono Maxime Mbandà e Zeudi Di Palma, ma c’entra anche Stefania Orlando. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Maxime manda su tutte le furie Zeudi

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello è tutto fuorché disteso. Nel corso della puntata di questa sera, in onda su Canale 5, scopriremo chi dovrà lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini, e c’è il rischio che gli equilibri cambino per sempre dato che al televoto ci sono alcune tra le protagoniste più amate di questa stagione. Così, in questo clima particolare, ogni motivo sembra quello giusto per discutere come è successo poche ore fa a Maxime Mbandà e Zeudi Di Palma. In un momento di calma sul divano, il gieffino ha fatto notare all’ex Miss che in alcune occasioni, soprattutto quando si sente piena di energia, tenda ad essere fin troppo euforica e a prendersi confidenze che non dovrebbe prendere. Maxime fa riferimento, in particolare, ad un episodio successo con Stefania Orlando che non ha potuto non notare, e così ha consigliato alla collega di moderare le parole anche nei momenti più felici, ma lei non c’è stata.

“Qui nessuno può puntare il dito a nessuno, perché non sai la confidenza che è stata data. Con te io non ho mai preso confidenza, tu non puoi dire ad una persona non conoscendo il rapporto che io ho con queste persone. A meno che qualcuno non si sia lamentato. Questa situazione qua me la dovevi tirare fuori quando c’era Stefani davanti a me, non ora”.

Sebbene entrambi abbiano mantenuto una calma glaciale nella discussione, è chiaro che Zeudi fosse molto infastidita dal commento non gradito di Maxime, che per primo fa notare di non averle detto nulla sul momento non avendo confidenza con lei. La discussione non è terminata qui, dal momento che la modella ha voluto cercare Stefania per capire se anche lei la pensasse così.

Grande Fratello, Zeudi non tollera i consigli di Maxime

Il discorso tra Maxime Mbandà e Zeudi Di Palma sembrava concluso dopo lo sfogo dell’ex Miss, che ha chiesto al gieffino di non puntare il dito non conoscendo quanto accade nella casa del Grande Fratello tra tutti i concorrenti, ma in realtà non è così. Ormai pronta ad ottenere la ragione assoluta sulla questione, Zeudi ha voluto trascinare Maxime in camera da letto alla ricerca di Stefania Orlando, che si è trovata pazientemente a redimere la questione. La showgirl ha ammesso di non aver fatto particolare caso alle parole dette durante questa famosa partita a carte, come invece fatto da Maxime, ma ha ascoltato anche la sua versione dei fatti comprendendo le ragioni del gieffino. Zeudi, invece, fresca di vittoria ha chiesto al collega di non dispensare consigli che sono in realtà malcelati giudizi.

La discussione appare onestamente priva di fondamenta e anche piuttosto inutile, possiamo gridarlo a gran voce visto che le discussioni che ci piacciono solo quelle che scadono nel trash per questioni di cuore, ma c’è da dire che Di Palma non sta vivendo un bel momento. Helena Prestes è a rischio eliminazione dopo il provvedimento preso dal Grande Fratello a seguito dello scontro con Jessica Morlacchi e, nonostante le loro discussioni, all’ex Miss dispiacerebbe vederla andare via senza aver chiarito del tutto. Cosa accadrà stasera?

