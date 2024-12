Grande Fratello, scoppia la passione tra Javier Martinez e Chiara Cainelli: arrivano i primi baci nella Casa (VIDEO)

News VIP

Passione alle stelle tra Chiara Cainetti e Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello: i due giovani concorrenti del reality show di Canale 5, sempre più intimi, si scambiano coccole e baci.

Stasera, lunedì 23 dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Intanto, nella Casa più seguita e spiata d'Italia, è arrivato il primo bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli.

Primi baci tra Javier e Chiara

Passione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Dopo Helena Prestes e Zeudi Di Palma, anche Chiara Cainelli e Javier Martinez si sono lasciati trasportare dalle emozioni. A poche ore dalla nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, è scattato il primo bacio tra la gieffina e l'ex tentatore di Temptation Island.

Dopo la consueta festa del sabato sera, Javier e Chiara si sono appartati in piscina per conoscersi meglio. Quella che è iniziata come una semplice chiacchierata, però, è presto diventata un confronto molto più intimo sui loro sentimenti. Entrambi hanno confessato di provare un forte interesse reciproco, ma di volerci andare molto piano. "Non ci conosciamo, potresti avere dubbi su tutto" ha incalzato il gieffino, curioso di conoscere i reali pensieri della sua compagna di gioco.

Chiara ha confessato a Javier di sentirsi confusa perché non ha ancora chiaro quali siano i suoi veri sentimenti. Non solo. La nuova concorrente del reality show ci ha tenuto a precisare di non avere alcuna situazione in sospeso fuori dalla Casa del Gf e che, qualora i suoi sentimenti non fossero ricambiati, si farebbe da parte senza problemi: "Ho un po' di dubbi, non su ti de come persona ma su quello che posso provare. Non sono abituata, non sei il mio tipo. Non vorrei trovarmi in una situazione in cui mi lascio andare ma non è come mi aspetto". Parole che hanno piacevolmente colpito il pallavolista argentino, che alla fine l’ha baciata.

Le confessioni di Chiara

Nella Casa del Grande Fratello c'è stato un avvicinamento importante tra Javier Martinez e Chiara Cainelli. Tra i due concorrenti, infatti, sono scattati i primi baci nella Casa. Parlando con Pamela Petrarolo, la nuova concorrente ha ricordato i suoi primi giorni nel reality show di Canale 5 e alla sua conoscenza con il pallavolista argentino: "L'ho sempre visto un po' snob...Poi, conoscendolo in gruppo, ho capito che era simpatico, alla mano. Sono entrata da poco, voglio vivermi questo percorso per me. Non voglio farmi progetti".

Dopo aver parlato del bacio scattato con Javier, Chiara ci ha tenuto a sottolineare l'importanza di questo percorso, che deve restare individuale per entrambi. In questo, ha confessato, di aver trovato l'appoggio dell'argentino e per tali ragioni sa di poter vivere questo rapporto con tutta la leggerezza che serve. Nella Casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia. Ma sarà vero amore o una strategia per andare avanti nel gioco?

L'appuntamento con il Gf è per stasera lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione dal gioco, sono: Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Javier Martinez, Bernando Cherubini, Emanuele Fiori e Zeudi Di Palma. Chi uscirà?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.