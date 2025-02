Grande Fratello, scintille tra Shaila Gatta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli: "Sono tutti così falsi" (VIDEO)

News VIP

Ieri sera, giovedì 20 febbraio, durante la diretta del GF, tra Shaila Gatta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri si è accesa una lite: ecco cosa è successo!

Nel corso della diretta della puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5, ieri, giovedì 20 febbraio 2025, si è accesa una lite tra Shaila Gatta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Dati i trascorsi tra l'ex velina e lo chef, è stato il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto se i loro rapporti si fossero distesi, ma questo ha portato una forte discussione a innescarsi nella Casa.

GF, Shaila Gatta contro Federico Chimirri e Mattia Fumagalli

Shaila Gatta ha esordito definendo "falsi" molti degli inquilini nella Casa: a detta dell'ex velina, infatti, Federico Chimirri non si è mai interessato a conoscere nulla della sua vita e la situazione non è migliorata, mentre invece, lei è sempre stata molto propositiva nel cercare di conoscerlo. "Poi sembra che siamo una setta, anche ieri, Mattia, ti ho invitato a prendere un caffé e potevi dirmelo se c'era qualcosa che non andava".

Sentendosi chiamato in causa, Mattia si è tolto diversi sassolini dalle scarpe e ha accusato Shaila e il gruppo che ruota intorno agli Shailenzo di parlare sempre di nomination e strategia. "Su 100 volte che vi sento parlare, 80 state parlando di gioco e strategie, che pal**" ha esclamato il gieffino, contro il quale si sono scagliati anche Giglio e Chiara Cainelli.

Secondo Mattia, inoltre, la coppia degli Shailenzo sarebbe molto interessata a scoprire come viene percepita dal pubblico del reality show, accusa ovviamente respinta dai diretti interessati, che hanno invece colto la palla al balzo per definire Mattia "una pecora", perché dal suo ingresso aveva sempre poi cercato di allearsi con concorrenti più forti, prima con Pamela Petrarolo, poi con Amanda Lecciso e Helena Prestes.

GF, Beatrice Luzzi difende Shaila da Mattia e Federico

Signorini ha chiesto poi l'opinione di Beatrice Luzzi: a detta dell'opinionista, le accuse di Shaila a Federico non sarebbero valide. Fin dal suo ingresso, infatti, Chimirri si è sempre schierato apertamente contro l'ex velina e ha sempre preso posizione nelle discussioni in Casa. Anche in precedenza, infatti, Federico Chimirri ha ammesso di considerare Shaila succube di Lorenzo Spolverato, scatenando la furia della gieffina.

Anche ieri sera, Federico si è limitato a replicare alle parole dell'ex velina dichiarando: "Bisogna sempre capire da chi vengono le offese per capire che importanza darle, perciò, importanza zero in questo caso". Stando così le cose, Beatrice ha ammesso di non considerare Federico una "pecora" come l'ha accusato di essere Shaila, perché lo chef ha dimostrato di avere una forte personalità. Mentre su Mattia Fumagalli ha ammesso di averlo trovato sempre molto vicino a diversi gieffini, senza riuscire a dimostrare di avere una personalità forte e in grado di spiccare da sola.

Tuttavia, questa volta, l'opinionista ha voluto anche difendere Shaila, ricordando a Federico che in passato la gieffina aveva cercato di fargli domande sulla sua vita e di conoscerlo, rimproverandogli di non aver avuto la stessa premura nei confronti dell'ex velina.

