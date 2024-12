Grande Fratello, scintille tra Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso: "Basta difendere Helena" (VIDEO)

News VIP

Duro scontro nel tugurio del Grande Fratello tra Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti. La sorella della nota Loredana si è scagliata contro la giovane concorrente accusandola di essere troppo scontrosa con Helena Prestes.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5. Intanto, nel Tugurio, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso si sono rese protagoniste di un duro confronto per "colpa" di Helena Prestes. Ecco cosa è successo tra le due concorrenti!

Faccia a faccia tra Amanda e Mariavittoria

Il rapporto di amicizia nato nella Casa del Grande Fratello tra Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso prosegue tra alti e bassi. Da un pò di tempo a questa parte, infatti, le due concorrenti si ritrovano molto spesso a discutere. Avendo notato una certa ostilità da parte della dottoressa nei confronti di Helena Prestes, la sorella della nota Loredana ha deciso di affrontare l'amica.

Senza mezzi termini, Amanda ha accusato Mariavittoria di essere troppo scontrosa con Helena. "Non sei mia madre, basta difenderla" ha sbottato la dottoressa contro la concorrente, la quale le ha rimproverato un tono troppo provocatorio per chiamare a sé Lorenzo Spolverato "Con lei non ho nulla ora. Lei avverte delle cose perché si mette al centro dell'attenzione. Mi delude questa situazione". "Non la sopporti" ha prontamente replicato la Lecciso, cercando di mettere in guardia l'amica e invitandola a essere più coerente.

Stanca del comportamento assunto da Amanda, Mariavittoria le ha spiegato che alcuni atteggiamenti assunti da Helena non le sono piaciuti. Tuttavia, ha ammesso che alcune idee su di lei non le ha cambiate, nonostante abbia cercato di mantenere un rapporto civile: "Sono scontrosa con tutti quando mi girano". Secondo la dottoressa, la modella brasiliana deve smetterla di credere che il problema sia sempre lei.

Helena e Mariavittoria a confronto

Colpita dalle parole di Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti ha deciso di affrontare direttamente Helena Prestes per chiederle se sia stata scontrosa nei suoi confronti. Senza filtri, la modella brasiliana ha risposto affermativamente rivelandole che ha come la sensazione che lei stia giocando di strategia.

Per difendersi dalle accuse della Lecciso, la Minghetti ci ha tenuto a ribadire la sua posizione: non riuscendo a gestire le proprie emozioni, ha delle reazioni esagerate, ma non accetta che venga definita scontrosa. Stanca di sentire i sermoni diell'amica, la dottoressa ha poi abbandonato la conversazione. A raggiungerla nel cortiletto la modella che, comprensiva le ha detto che forse sta subendo troppe pressioni: "C'è il programma, ma ci sei anche tu".

Amanda e Mariavittoria riusciranno a chiarirsi? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera alle 21.20 su Canale 5. Ricordiamo che proprio la sorella di Loredana Lecciso è al televoto insieme a Federica Petagna, Stefano Tediosi e Luca Calvani. Chi sarà il concorrente costretto ad abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorin?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.