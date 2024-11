Grande Fratello, scintille nel Tugurio tra Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi: "Non urlare, hai sbagliato" (VIDEO)

News VIP

Nella notte nel Tugurio è scoppiata un'accesa lite tra Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi: la giovane toscana ha accusato duramente il concorrente di continuare ad assumere comportamenti controproducenti al Grande Fratello.

Caos al Grande Fratello! Se nella Casa Shaila Gatta si è scagliata furiosa contro Helena Prestes, nel Tugurio Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi si sono resi protagonisti di un'accesa lite in cui sono volate accuse e offese. Il motivo? Il comportamento assunto dal milanese, che si è avvicinato alla porta per parlare con la sua amata fidanzata violando il regolamento.

Yulia contro Lorenzo

La tensione nella Casa e anche nel Tugurio è davvero alle stelle. Sentendosi isolato dalle dinamiche del gioco, Lorenzo Spolverato ha sentito la necessità di sapere cosa stava accadendo nella Casa, dove si stava consumando un'accesa lite tra la sua fidanzata Shaila Gatta e la modella Helena Prestes. Un comportamento, però, che ha fatto letteralmente infuriare Yulia Bruschi, che ha condannato certi atteggiamenti del concorrente milanese:

Sei il primo che dovevi dare l’esempio. Dicevi che non ci dovevamo avvicinare alla porta e adesso lo fai. Se lunedì ci puniscono e ci fanno rimanere qui io non ci sto! [...] Io non ci voglio rimettere per te. Non urlare e fai come ca**o ti pare. Vai continua pure a comportarti così. Rompi sempre i co***ni dalla mattina alla sere e poi fai come cavolo ti pare. Tu vuoi ascoltare cosa dice Shaila? Io non parlo con Giglio! Tu da giorni dice che non ci dovevamo avvicinare. Io sono una donna libera e adesso ti dico quello che mi pare. Lunedì ci faranno una ramanzina enorme. Stai avendo atteggiamenti controproducenti. Ti hanno ripreso per gli atteggiamenti aggressivi e adesso continui. Non ti stai comportando come dovresti.

Le accuse mosse da Yulia, ovviamente, hanno provocato la reazione immediata di Lorenzo. "Ma cosa ti frega se io mi alzo e vado lì? Ma qual è il tuo problema? Perché se avessi sentito parlare Giglio non lo avresti fatto? Che te ne frega" ha sbottato il modello. Quello che ha indispettito la toscana è stato il fatto che proprio lui nelle ultime ore ha bacchettato chiunque abbia provato ad ascoltare i compagni in casa o a comunicare con loro e che poi l'abbia fatto per primo.

Scontro di fuoco tra Helena e Shaila

Se nel Tugurio Lorenzo e Yulia si sono scontrati per via del comportamento irrispettoso di lui, nella Casa del Grande Fratello Shaila Gatta si è scagliata contro Helena Prestes. Tra gli episodi scatenanti, quello che avrebbe fatto infuriare l'ex velina di Striscia la Notizia sarebbe stata una lettera scritta dalla modella brasiliana per Lorenzo Spolverato.

"Ti ho scoperto, perché questa sei, stai zitta perché non hai niente da dire. Perché hai scritto la lettera a Lorenzo? Dimmelo. Lui è il mio compagno, che c'entri tu?" ha sbottato Shaila affrontando Helena, che ha subito risposto "Io sono una donna libera. Ti stai contraddicendo, stai facendo una figura, non riesco neanche a rispondere, perché non è che mi fa pena, ma mi dispiace per lei". La situazione è poi degenerata con la ballerina che ha iniziato ad alzare i toni contro la modella: "Non ti faccio parlare perché hai detto un sacco di stronzate. Mi hai rotto il ca**o, starò passando per una cafona, se fossi amica mia non faresti quello che fai. Ridi, perché lo sai che mi istighi. Sei una giocatrice, falsa dall'inizio alla fine".

A cercare di calmare gli animi e mettere un punto alla situazione è stato Luca Calvani che, dopo aver assistito allo sfogo di Shaila e stanco delle urla, si è alzato infastidito chiedendo di finirla. A nulla è servito l'intervento dell'attore visto che le due discusse protagoniste del Gf hanno continuato il confronto. Cosa succederà ora? Una cosa è certa: le affermazioni della ballerina non sono per niente piaciute ai fan del reality show condotto da Alfonso Signorini, che hanno duramente criticata sui social. L'appuntamento con il Gf è per lunedì 2 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

