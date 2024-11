Grande Fratello, scenata di gelosia di Alfonso D'Apice dopo il confronto tra Federica Petagna e Stefano Tediosi

News VIP

Al GF, Federica ha baciato Alfonso e ha poi detto addio a Stefano. Ma D'Apice non ha apprezzato il confronto tra i due gieffini e si è lasciato andare a una scenata di gelosia!

Il triangolo tra Federica Petagna, Stefano Tediosi e Alfonso D'Apice, entrati di recente nella Casa del Grande Fratello sembra essersi spezzato, dopo che Federica e Alfonso si sono baciati di fronte agli altri inquilini. La gieffina ha deciso poi di confrontarsi con Stefano e ha deciso di comunicargli che ha preso una decisione e non vuole ferirlo ulteriormente. Peccato però che mentre i due concorrenti si confrontavano, Alfonso si sia infastidito per la loro vicinanza e abbia chiesto all'onicotecnica di raggiungerla per farle una scenata di gelosia in piena regola.

GF, scenata di gelosia di Alfonso per Federica: "Sei esagerato, vedi che non sei cambiato?"

Stefano Tediosi e Federica Petagna hanno deciso di porre fine alla loro conoscenza, dopo che l'onicotecnica partenopea si è lasciata andare a un bacio appassionato con Alfonso D'Apice di fronte agli altri gieffini. Federica ha deciso di essere onesta con l'ex tentatore e gli ha comunicato che non era giusto neppure per lui proseguire questa conoscenza, dato che era evidente che ciò che la legava ad Alfonso non era del tutto svanito.

Purtroppo, Alfonso, allertato da Amanda Lecciso della conversazione e, soprattutto, della vicinanza tra i due gieffini, ha dato fuoco alle polveri, facendo a Federica una scenata di gelosia che ha dimostrato che il concorrente non è davvero cambiato. Alfonso ha chiesto a Federica di raggiungerlo in un salottino per parlare e con fare arrogante le ha chiesto che intenzioni avesse: "Che vogliamo fare?Tu ritieni che questo che hai fatto sia una cosa giusta? Pensi che sto aspettando te?". Alfonso si è mostrato infastidito dal fatto che per chiacchierare con Stefano, Federica aveva deciso di ignorare che la stava aspettando da quasi 40 minuti.

La gieffina non si è lasciata intimorire e ha replicato che non è il modo giusto per rapportarsi con lei, perché a quanto pare le problematiche del passato non sono svanite: "Non c'è motivo per fare questa scenata. Cerca di essere più comprensivo di tutta la situazione". Il gieffino ha risposto che, dato che la fidanzata aveva deciso di chiudere con Stefano, allora, non aveva senso che trascorresse una pausa sigaretta insieme all'ex tentarore. Federica ha deciso di chiudere la conversazione alzandosi e affermando: "Stai continuando, sei troppo pesante, ho detto ciò che avevo da dire!".

GF, Federica e Alfonso a confronto, dopo la scenata del gieffino

La scenata di gelosia di Alfonso a Federica ha reso chiaro a entrambri che i problemi che li hanno portati a separarsi dopo Temptation Island non sono stati ancora risolti del tutto. La gieffina ha chiesto ad Alfonso di avere maggiore comprensione per le dinamiche nella Casa del GF, dove entrambi e Stefano si incroceranno continuamente: "Devi essere più comprensibile, devi smetterla di essere così pesante.".

Alfonso ha però affermato che, dopo aver chiuso con Stefano, Federica sarebbe dovuta andare da lui, ma la gieffina ha preferito restare a chiacchierare con l'ex tentatore e a scherzare con lui. Federica ha replicato che deve provare a mettersi nei suoi panni e che deve provare a capire perché lei agisce in un determinato modo. D'Apice l'ha gelata dichiarando: "Non mi stai portando rispetto, stiamo partendo male. Non sei cambiata, per nulla". Ma la gieffina ha ribattuto che era lui a non essere cambiato e che così facendo non potevano andare avanti:

"Non ho fatto niente di sbagliato, sei tu che devi iniziare a ragionare meglio"

La discussione tra i due è proseguita ancora per diversi minuti e Alfonso ha provato a rassicurare Federica di aver compreso i suoi errori passati e che non vuole più litigare con lei perché sente di essere geloso delle sue amicizie maschili: "Ho ancora paura, ci tengo a noi, non voglio fare errori, una seconda possibilità equivale anche a un'ultima".

Scopri le ultime news su Grande Fratello